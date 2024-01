"Nulláról indulok..." - nem fogod elhinni, mit csinál Horváth Gréta

Horváth Gréta az elmúlt években óriási változáson ment keresztül: életmódot váltott, ledobott magáról közel harminc kilót, s bizony pár szépészeti beavatkozáson is átesett. Most viszont úgy tűnik, megtalálta önmagát, jól érzi magát a bőrében, ennek örömére pedig új hobbit is talált magának. Mondjuk azt kijelenthetjük, hogy elég extrém, és elsőre nem gondoltuk volna, hogy ilyen sportot szeretne űzni Gréta. Ez nem más, mint a hegymászás...

Extrém hobbit talált magának Horváth Gréta (Fotó: TV2)

Horváth Gréta hegymászó lesz

Bizony, az Ázsia Expressz egykori győztesének meghozta a kedvét a műsor ahhoz, hogy tesztelje magát extrémebb körülmények között is. Úgy érzi, hogy ha annak idején, súlyfelesleggel végig tudta nyomni a kaland reality-t, akkor most fittebben is menni fog neki.

Hegyet fogok mászni, méghozzá külföldön!

− kezdte a bejelentésében Horváth Gréta, de nem kell megijedni, a híresség nem a Mount Everestnek akar nekiugrani holnap. Éppen ellenkezőleg! Szeretne a saját tempójában fejlődni és tanulni, és ha elérkezettnek látja az időt, nekivág a nagyobb kihívásoknak.

− Nulláról indulok, de meg fogom csinálni. Kitűztem magamnak egy célt. Apró, de stabil léptekkel indultam el, de az is igaz, hogy még magam sem hiszem el, hogy mi történik. Bár, legalább a hegymászó tanfolyamra már úgy érkezem, hogy a bakancsom be lesz törve. Nem hajt a tatár, nem vagyok semmihez sem kötve, mindent a saját tempómban fogok csinálni − mondta a sztáranyuka, aki már meg is kezdte a felkészülést. Mit ne mondjuk, nincs könnyű dolga...

− Ráléptem egy olyan útra, amin még nem jártam. Elkezdem a gyakorlást, meg a felkészülést. Futópados és természetben járós edzéseket is csinálok, de úgy, hogy a hátizsák mindig rajtam lesz. Most az első alkalommal is teletöltöttem vizes palackokkal, úgyhogy baromi nehéz a táska, de nyomom, nem adom fel! − tette hozzá Gréta, aki ezzel inspirálni szeretné a rajongóit, de persze azoknak is szívesen csinálja a tartalmakat, akik csak a "szenvedését" akarják látni.