Gájer Bálint családja nélkül, egyedül utazott nyaralni: „Úgy éreztem, el kell vonulnom kicsit”

Gájer Bálinttal nagyon sok minden történt az elmúlt pár évben. A kiváló énekes többek között megnősült, egy kisfia született és a családjának egy közös házat is építtetett, amibe 2022 decemberében költöztek be. A magánélete mellett a karrierje is szépen alakul, Bálint az egyik legkülönlegesebb hangú hazai előadónk, akinek év közben rengeteg koncertje van. Panaszra tehát nem lehet oka, a minap mégis valami egészen váratlan lépésre szánta el magát: itt hagyott csapot-papot, hogy Thaiföldre repüljön. Teljesen egyedül.

Gájer Bálint a családja nélkül utazott Thaiföldre / Fotó: Milestones Photography

El kell vonulnia, hogy feltöltődhessen

Gájer Bálintnak nem lehetett egyszerű meghoznia ezt a döntést, hiszen az utazása idejére egyedül hagyta a kisfiát és a csinos feleségét, Brigit. A család viszont áldását adta az utazásra, az énekes felesége szerint is ráfér egy kis lazítás, hogy bírja a terhelést az idei évben is.

Elindultam 10 napra Thaiföldre. Ilyet még nem csináltam soha, egyedül indulok neki a nagyvilágnak. Úgy éreztem, el kell vonulnom kicsit, hogy feltöltődjek. Nagyon sok munka volt a tavalyi évben és szerencsére úgy fest, idén sem fogok unatkozni! Rápihenek 2024-re!

– írta az énekes búcsúzóul az Instagram-oldalára, ahol egyből megjelentek azok a kommentek is, melyeket nem a jószándék vezérelt... Volt, aki azért szólt be Bálintnak, mert szerinte nem szabad egyedül hagyni a feleséget és a kisgyereket, mások pedig azt nehezményezik, hogy ha a férj mehet egyedül, akkor az asszony miért nem? Bálint az első beszólásokra még megpróbált viccesen válaszolni, de hamar belátta, hogy ez lehetetlen vállalkozás. Aki bántani akarja, annak úgyis mindig lesz egy csipkelődő mondata.

"Remélem, Briginek is van lehetősége egyedül töltődnie egy kicsit…"

"Engedélyt remélem nem kell kérnie (bocsánat, de ez nagyon magas labda volt a válasz alapján)"

Az énekes ilyen, és ehhez hasonló beszólásokat kapott, melyekkel - nagyon helyesen - nem foglalkozik. Inkább a pihenésre koncentrál.