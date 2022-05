Gyerekbiztos házat építtet Gájer Bálint

Gájer Bálint és felesége, Brigi, kisfiúk születése óta mindent a kicsi igényeihez igazít. Így volt ez a házvásárlással is, ahol elsőként jött szembe velük az egyik legfontosabb szempont: egyszintes, vagy több szintes legyen az álomotthon?

Imádtuk az előző házunkat, de volt benne egy lépcső, és elgondoltam, hogy mi van, ha egyszer leesek a karomban Kristóffal. Pláne, hogy a 10 hónapos fiam most fedezi fel a világot, folyton mozgásban van. Egy szó mint száz, lényeges kérdés lett az, hogy ne kétszintes legyen a ház, azaz lépcső inkább ne legyen benne. No, meg kicsit ki is nőttük – tette hozzá a jazz-énekes, aki már két gyerekszobában gondolkozik, mert Kristófnak egyszer lesz kis testvére is.

Fotó: Bors

Bálint profi lakberendezőktől kért segítséget: Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke (balra) és Budai Ildikó tervező is részt vesz a folyamatokban Fotó: Bors

Manapság arról szólnak a hírek, hogy nagy fába vágja a fejszéjét az, aki építkezik: az árak a plafonig emelkedtek, és nehéz jó szakember gárdát találni.

Szerencsénk van, mert nagyon korrektek a kivitelezők, hála Istennek rendesek, meg vagyunk elégedve. Nem csúszunk semmivel, csak kapkodjuk a fejünket, milyen gyorsan haladnak a dolgok – újságolta Bálint a Borsnak, és hozzátette, hogy ha minden igaz, nyár végére készen lesz új otthonuk. Beköltözni azonban csak október elsején fognak, éppen a Zene világnapján.

Kristóf kap egy szobát, és a leendő testvérnek is készül egy másik Fotó: Bors

Bálinték egy ház projektet vásároltak meg, ahol volt egy konkrét tervrajz és minden engedély rendelkezésre állt, lehetett egyből építkezni.

Gyakorlatilag a szerződéskötés után egyből elindultak a munkálatok. Szerencsére az alap tervrajz jól ki van találva, viszont sok építési folyamatba van még beleszólásunk. Kezdve azzal, hogy a válaszfalak pontosan hová kerüljenek – mesélte a zenész.

Brigi szeret kertészkedni, itt is az ő feladata lesz a kert Fotó: Bors