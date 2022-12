Karácsonykor is dolgozik Gájer Bálint

A fellépések sok előnnyel és örömteli pillanattal járnak, ugyanakkor a sok munkának van néhány árnyoldala is. Tudja ezt jól Gájer Bálint is.

– Örömmel vállalom a felkéréseket, és csinálom, amíg csak lehet. Az egy másik kérdés, hogy 25-ét lehet, hogy már nem kellett volna bevállalnom, de mindig jön egy olyan gazdasági helyzet vagy olyan csavar az életben, ami miatt azt mondom, muszáj megcsinálni, sosem lehet tudni, hogy mi lesz. A szenteste számomra valóban szent és sérthetetlen. 26-án pedig az első alkalommal látjuk vendégül a családom karácsonykor. Szeretnék ezzel egy új hagyományt teremteni, eddig mindig mi mentünk, most mi is vendégül látjuk a családot – kezdte a Borsnak.

Bálint, felesége, Brigi és kisfiuk nemrégiben költöztek be új otthonukba Fotó: Milestones Photography

Bálint a saját bevallása szerint a járvány előtt is odafigyelt arra, hogy félretegyen, ám a helyzet olyasmire kényszerítette őket, amit nem szerettek volna meglépni.

– Az utolsó időszakban mi is hozzányúltunk olyan forrásokhoz, amit nem akartunk, mint például a babaváró hitelhez, és az építkezés végéhez közeledve majdnem lemerítettük a keretet. Hála Istennek a decemberi időszak elég aktív és jövő év első hónapjaira is vannak már beírva fellépések. Azért vagyok boldog, mert rengeteg régi helyre visszahívnak, és újakra is szép számmal invitálnak. Amikor nincs valami rendhagyó helyzet, akkor gyakorlatilag mindig dolgozunk. Nemrég megjelent a legújabb lemezem “Kívánj hármat” címmel, amelyen a legnagyobb világslágerek hallhatóak. Minden dalt magyar szöveggel énekeltem fel, mert szeretném a hazai közönséget kiszolgálni – fűzte hozzá Bálint.

Bálint karácsony első napján is színpadon énekel majd Fotó: Milestones Photography

Gájer Bálint, gyönyörű feleségével és kisfiukkal majd 3 héttel ezelőtt beköltöztek az új házukba. Ahogy mondja, néha érzi az élet súlyát a vállán, hiszen az utómunkálatok mellett egymást érik a fellépések, emellett férjként és édesapaként is helyt kell állnia.

– Amikor van egy kis üresjáratom, akkor bútorokat szerelek össze, hogy végre kipakolhassunk a dobozokból – árulta el az énekes, akinek a mindennapjait csak bonyolítja, hogy bármit rendel, szinte minden hibásan érkezik, ami igencsak bosszantó: például már a második mosógép áll a garázsban. Ahogy mondja, ugyanolyan átlagos problémákkal küzd, mint bárki más, aki építkezésbe fogott.

– Jó hír viszont, hogy már karácsonyi hangulat van otthon, a feleségem már ünnepi díszbe öltöztette a lakást. A kisfiunknak nagyon tetszenek a díszek, néha megrohamozza őket, de szerencsére egyelőre még nem akarta lebontani a karácsonyfát. Ilyenkor igyekszem lefoglalni, Kristóf imád segíteni nekem, a bútorszereléshez komoly szerszámokat is kapott, persze mindig az kell neki, ami nálunk van. Nagyon szereti, hogy olyan nagy a tér, összevissza futkározik, élvezi a felhajtást, de nagyokat alszik a szobájában is, amióta az új házunkba költöztünk végigalussza az éjszakát – mesélte boldogan.