Donald Trump őrjöng: kidobja Harry herceget Amerikából

Ahogyan a Bors is beszámolt róla, Harry herceg több műsorban, de még a könyvében is hangoztatta, hogy az anyja halála után, mikor mindössze 17 éves volt és az Államokba utazott, rendszeresen fogyasztott drogokat, kipróbált különféle durvább tudatmódosító szereket, a kokain és a marihuána mindennapos volt a repertoárban. Harry a könyvében beszámolt arról, hogy 17 éves korában olyan mélyen depressziós volt, hogy szinte mindent kipróbált, amit a törvény tiltott, mert el akarta üldözni a keserűséget. Azt szerette volna, hogy olyan vidám és jókedvű legyen, mint azok a srácok, akik körülötte drogoztak. Ez nem valósult meg, ugyanakkor a drogok hatottak, mert elterelték a figyelmét, és valami mást is tudott érezni Diana hiányán kívül. Harry azonban nem számított arra, hogy az őszinteségi rohama komolyan befolyásolhatja a jövőjét is. Mivel ugyanis illegális szerekkel élt, minden joga megvan az Államoknak arra, hogy visszavonják az amerikai vízumát, akkor pedig azonnali hatállyal el kell hagynia az országot, ez alól pedig még az sem mentesítheti, hogy ő a királyi család tagja. Jelenleg is tárgyalják Harry ügyét.

Harry hercegnek felelnie kell / Fotó: Northfoto

Közelegnek az elnökválasztások Amerikában, a republikánusok jelöltje pedig ismét Donald Trump. A washingtoni CPAC-konferencián hosszas beszédet tartott az egykori elnök, és bizony Harry herceg ügyéről is szót ejtett. Trump egyik központi politikai kérdése ugyanis a bevándorlás, így Harryt is bevándorlónak tartja, akit azonban értelmezése szerint ki kellene dobni az országból. Véleménye szerint ugyanis Biden védelmezi Harryt. Mivel beismerte, hogy drogozott, nem lenne joga Amerikában tartózkodni, a Biden-kormány azonban nem ad ki olyan iratokat, amelyekkel bebizonyosodhatna, hogy Harry hazudott a vízumkérelmében.

Ráadásul a Biden-kormány emberei azzal védik Harryt, hogy az, hogy azt írta a könyvében, hogy drogozott, az nem bizonyíték a drogok fogyasztására, könnyen lehet ugyanis, hogy egyszerűen csak ezzel a trükkel szeretett volna több példányt eladni, azaz üzleti fogásként is tekinthető. Trump ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy ő nem fogja úgy védelmezni, mint Biden, és az első dolga lesz, hogy kihajítsa a herceget az országból - írja a Mirror.