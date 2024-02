Elszomorító, Meghan így hagyta cserben Katalin hercegnét

A bennfentesek szerint azzal, hogy Meghan Markle kivált a királyi családból és új életet kezdett Harry-vel, Katalin hercegnét magányra ítélte - de csak egy időre!

Meghant még Katalin sem tudta maradásra bírni. (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Katalin örült Meghan felbukkanásának, hiszen mind a ketten egyszerű családból származnak, így lehetőség lett volna arra, hogy a két "kívülálló" egy csapatot alkosson. Végül azonban Meghan úgy döntött, hátat fordít, ő még Katalin támogatása ellenére sem érezte úgy, hogy be tudna illeszkedni a családba - írja a marca.com. A források azt is tudni vélik, hogy bár Katalin túltette magát a helyzeten és inkább a gyerekeire koncentrál, most, hogy hasi műtétje után lábadozik, megint elragadta a magány érzése. Az eshet neki különösen rosszul, hogy Meghan még kórházba kerülése ellenére sem látogatta meg őt személyesen.

A királyi családban lenni egy magányos hely, és Katalinnak, különösen a királynő halála után, most nagyon kevés embere van, akihez fordulhat és akiben megbízhat.

- nyilatkozta Duncan Larcombe királyi szakértő.

Nemrég arról is írtunk, hogy a hercegné számára eljött a búcsú ideje. Inbaal Honigman asztrológus szerint nagy változások jönnek, mert Katalin tudja, hogy meg kell szakítania néhány kapcsolatot és tisztán látja azt is, hogy néhány feladat, amit korábban fontosnak tartott, mára értelmetlené vált.