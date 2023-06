Komoly bajba került Harry herceg: vallomása miatt ütheti meg a bokáját

Már akkor tudni lehetett, hogy Harry herceg megütheti a bokáját, amikor még csak bejelentette, hogy dolgozik egy életrajzi könyvön, ami azóta már meg is jelent Tartalék címmel. A kötet botrányt botrányra halmozott és még egy olyan hozadéka is lehet, amire a herceg még csak álmában sem mert volna gondolni.

Harry herceg biztos nem számított ara, hogy memoárja miatt még vízumát is veszélybe sodorhatja Fotó: Andy Rain

Megtagadhatják az Egyesült Államokba való belépést Harry hercegtől azok az amerikai határőrök, akik olvasták a brit királyi család fekete bárányának a könyvét. Bár nem túl valószínű, hogy ez valóban meg is fog történni, az azonban bizonyos, hogy amennyiben Sussex hercege a vízumkérelme kitöltésekor nem számolt be a drogfogyasztással kapcsolatos élményeiről – amelyekről a memoárjában viszont igencsak részletesen mesélt –, akkor az amerikai határőröknek jogában állna feltartóztatnia a herceget.

A Daily Mail szerint a The Heritage Foundation nevű washingtoni szervezet az ügy kapcsán már be is perelte az amerikai kormányt: azt szeretnék ugyanis elérni, hogy hozzák nyilvánosságra Harry herceg bevándorlási iratait.