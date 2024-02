Szánthó Miklós: A harmadik világháború küszöbén állunk

Tűzszünetre és békére van szükség, melynek megteremtésére Donald Trump és Orbán Viktor a legalkalmasabb – jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Tűzszünetre és békére van szükség, melynek megteremtésére Donald Trump és Orbán Viktor a legalkalmasabb - jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A Washingtonban megrendezett CPAC konferencián a Központ vezetője arról is beszélt: a woke szekta a migrációval és a harcias genderőrülettel felvértezve sohasem látott kihívást jelent életmódunkra.

Az elmúlt időszakban ráadásul a woke ideológiát a brüsszeli bürokraták és az amerikai mélyállam a külpolitika rangjára emelte és háborús uszításra használta. „Ez nyilvánvaló és közvetlen biztonsági fenyegetés

- húzta alá Szánthó, aki szerint a globalista wokeizmus a kommunizmus új formája, amely egész civilizációnkra veszélyes. Ezt meg kell állítani, a mocsarat le kell csapolni Brüsszelben és Washingtonban is. Pontosan ezért van szükség az antiglobalista erők globális hálózatára, erről szól a CPAC Amerikában és áprilisban Budapesten is.

A főigazgató ismertette a nagyközönség számára a magyar jobboldal jelszavait is: „No migration! No gender! No war!” Kiemelte, hogy a 21. század új törésvonala a szuverenisták és a globalisták között húzódik, véleménye szerint ez az az év, amikor vissza kell szereznünk civilizációnkat, vagy visszafordíthatatlan és nagyon erőszakos hanyatlásra ítéljük.

Ám van megoldás: „Donald Trump emberemlékezet óta a legnagyobb amerikai elnök. Orbán Viktor pedig a megmaradt Európa lelkiismerete. Ők azok, akik a civilizáció, a józan ész és a szabadság bajnokaiként békét fognak teremteni”

– tette hozzá.

Beszéde zárásaként a főigazgató elmondta, hogy a CPAC áprilisban harmadszor jön Budapestre, mert nagy feladat áll előttünk: Együtt újra naggyá tesszük Amerikát! Együtt újra naggyá tesszük Európát!