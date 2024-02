Curtis hálószobatitokról rántotta le a leplet – Fotó

Curtis és barátnője, Judie kapcsolata bár nem úgy indult, mégis szép lassan komollyá vált. Az ózdi rapper és párja sok mindenen mentek keresztül az elmúlt években, megharcoltak szerelmükért és sokat tesznek azért, hogy az a bizonyos láng ne aludjon ki.

Curtis hálószobatitkokat leplezett le. (Fotó: Máté Krisztián)

Curtis megmutatta Judie alvópólóját

A rapper és a kosárlabdázó imádják egymást, kapcsolatuk harmonikus. Pár hónapja pedig végre beköltözhettek első közös otthonukba. Judie nemrég arról beszélt, hogy amióta családi házban élnek, még inkább tud Curtisről gondoskodni: nem csak a háztartást vezeti, de még a rapper fellépő szettjét is szívesen választja ki, ő pakolja be a táskáját. S bár első közös kutyájuk néha átrendezi nappalijukat, Judie mindig gondoskodik arról, hogy rend legyen otthon.

Most pedig az is kiderült: egy harmadik fél is van a kapcsolatukban, aki nem más, mint Curtis egyik legjobb barátja, a szintén volt újpesti focista, Kabát Peti. Legalábbis ez derül ki az előadó vicces posztjából:

Miért kell nekem ezt a fejet minden nap látnom?🤦🏽‍♂️💜 Szeretném bemutatni @judie0055 alvós pólóját🤣🤣 Mindig velünk vagy Petike.💜

Romantikus vallomás

Valentin nap alkalmából szerelmes sorokkal lepte meg Judie-t Curtis.

Szeretlek. Ha akarom, ha nem. Nem én döntök. De ha dönthetnék, akkor is akarnám.

— Mert nem elég a langymeleg, nem elég az éppenhogy, nem elég a félpohár, nem elég a tizenkilenc. Nem elég a másolat, sem az utánzat, vagy a majdnem olyan. Nem azért, mert én így akarom. A szél sem tehet arról, hogy fákat dönt, a tenger sem, hogy hullámokat vet, a Nap sem arról, hogy perzsel. A madár sem tehet arról, hogy dalolnia kell, a virág sem arról, hogy nyílik és illatozik.

És a szív sem tehet arról, hogy egy napon szerelem nyílik benne. Az enyémben. Irántad. Nem tehetek róla. Nem tehetek rólad

— írta szerelmének a rapper a közösségi oldalán.