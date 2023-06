Új fejezet Curtis életében: ide költözött szerelmével, Judie-val

Curtis nemrég Instagram-sztorijában jelentette be a nagy hírt, hogy szerelmével kertes családi házba költöznek. Ugyan egy költözés hosszas előkészületeket igényel, de a rapper életében ez egy hatalmas lépés, amire bevallása szerint jó ideje készült.

Curtis és szerelme, Judie kertes családi házba költöznek - Fotó: Máté Krisztián

Már 1 éve keresték a tökéletes opciót

Curtis a napokban nem csak megmutatta lehengerlő luxusóráit, most betekintést engedett az élete egyik meghatározó pillanatába, ugyanis a rapper hosszas keresés után megtalálta azt a családi házat, amiben el tudja képzelni az életét szerelmével, Judie-val.

– Én már nagyon sok ideje elhatároztam magamban, hogy kertes házba akarok költözni. Judie-val egy éve nézelődünk és keresgélünk megfelelő házat, de fél éve találtuk meg a számunkra tökéletes opciót – kezdte a Borsnak a rapper, akinek fontos, hogy a főváros közelségébe maradjon, de mégis kertvárosi hangulatban tölthesse a hétköznapokat.

A megfelelő távolság

Curtis a beszélgetés során hangsúlyozta, neki nagyon fontos, hogy Budapest könnyen megközelíthető távolságban legyen.

Ha tehetném, legszívesebben Újpest főterén laknék a városházában, de ez nyilván nem opció

– jegyezte meg a rapper viccesen, majd komolyra fordította a szót.

– Egyébként ahova költözünk, az közel van nagyon a városhoz. Agglomerációs távolságot kell elképzelni. Megvan a kertvárosi nyugodt környezet, de nagyon kevés idő autóval megközelíteni Budapestet. Ez számomra egy fontos kritérium volt – szögezte le rapper a lokációval kapcsolatos igényét, de nem csak ez volt a fő szempont a választásban.

Curtis életének meghatározó része a futball - Fotó: Koncz Marton

"Curtisnek nem lehet kertje focikapu nélkül!"

Az újpesti fenegyerek köztudottan nemcsak futball rajongó, 2007-től csatár poszton is játszott az Újpest színeiben. Ugyan végül a rappelésben tudott kiteljesedni, de a foci még mindig egy meghatározó szempont élete minden szegmensének, így a házválasztásnak is.

Curtisnek nem lehet kertje focikapu nélkül!

– szólalt fel határozottan a rapper, majd folytatta.

– A házválasztásban nagy szerepet töltött be a telek mérete. Kicsivel több, mint 1000 négyzetméternyi terület áll rendelkezésre, amin a ház is rajta van. Úgy érzem, minden szabadtéri tevékenységemet ki fogja tudni elégíteni. Kaptam egy saját Curtis tematikájú teqball asztalt is, aminek fogok tudni találni helyet – jegyezte meg a rapper, aki bevallotta azt is, hogy egy egész szobányi gardróbjuk lesz kedvesével, mint a Szex és New Yorkban, mert annyi ruhájuk és cipőjük van, hogy már nem férnek el.