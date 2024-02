„Csak rád vártam kicsi hercegem!” – G.w.M szívmelengető sorokkal jelentette be, hogy ismét apa lesz

Mint ahogy a Bors beszámolt, bombaként robbant a hír, miszerint az egykori szépségkirálynő ismét babát vár második férjétől, G.w.M-től. A gólyahírről az Origo számolt be sajtóhírként, most azonban már a büszke apuka is megerősítette a dolgot.

Fotó: Szabolcs László

A rapper az Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót kedvesével, Kulcsár Edinával, amelyhez ezt írt:

Édes kicsi szerelmetes fiam! Nagyon várunk Anyával, mindentől jobban! Köszönöm az istennek, ezt a hatalmas áldást, amit ismét kaptunk

- kezdte a büszke apuka, majd így folytatta:

Nagyon nagy vágyam volt, igazából már “csak” erre vágytam, semmi másra. RÁD KICSI HERCEGEMMM! Várunk nagyon kincsem! KULCS KÉSZÜLJ!!! Tudod, hogy egy is kemény belőlem, de most már kettő lesz!

Ebből pedig világosan látszik, hogy valóban óriási a boldogság a családnál, és már nagyon várják az újabb kicsi érkezését.