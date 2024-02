"Nem békülni fogok" - kemény bejelentést tett G.w.M

Bár néhányan régebben is ismerték G.w.M nevét, az igazi, áttörő sikert akkor érte el, amikor összejött Kulcsár Edinával. Az akkor frissen elvált modell az ország legbefolyásosabb asszonya volt, mellette pedig gyorsan nagy hírnévre tudott elérni G.w.M. A gengszter rapper egy szempillantás alatt híres lett, ezért most sorra jeleníti meg a minőségibbnél minőségibb slágereket és klipeket. Olyan nagyon sokat dolgozott, hogy december elején összeomlott a szervezete és kórházba került. Ezért az orvosa tanácsára több koncertet le is kellett mondania. Van azonban most egy jó hírünk G.w.M rajongóinak: a rapper már nagyon jól van, sőt most be is jelentette az új klip érkezését:

“Baby ne legyél morci, majd átugrok este! Nem békülni fogok, csak kicsavarom a tested!” Leforgott a Cinkostárs! HAMAROSAN dobom nektek a premier dátumot!

- csigázott fel mindenkit a nagy sztár.