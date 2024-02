Ennél cukibbat nem látsz! Így énekli Bódi Gusztiék öt éves unokája az Aranyesőt - Videó

Bódi Guszti és Margó élete biztosan nem unalmas, hiszen öt unokájuk mellett mindig van mit csinálniuk. A népszerű énekesek bár most Thaiföldön pihennek, amikor tehetik, akkor csak az unokákkal töltik a szabadidejüket. Gusztávó, Csabika és Evelin már dolgoznak illetve egyetemre járnak, míg Rómeó nemrég kezdte a középiskolát. A legkisebb, Lilien ötéves, az ő társaságát élvezhetik a nagyszülők a legtöbbször, de ezt egy kicsit sem bánják, hiszen ahogy mondják: a kislány a szemük fénye.

Bódi Guszti unokája rajong a nagypapáért (Fotó: Bors)

Bódi Guszti és Margó imádják az unokáikat

Kevesen tudják, de Guszti mindig is szeretett volna lányos apuka lenni, s bár ez nem adatott meg neki, annak is rettenetesen örül, hogy Csabinak megadatott ez a lehetőség. Ráadásul Lilien így duplán szerencsés helyzetben van, hiszen nem csak az édesapja, de a nagypapája is tejben-vajban füröszti. Na, meg persze Margó is!

Ez a kislány a szemünk fénye, a családunk legfiatalabb tagja!

− Az óvodás Lilien maradt itt nekünk. A szombatot és a vasárnapot nálunk szokta tölteni. Állandóan ölelget, puszilgat minket. Gusztit Papócskának hívja, imádja a nagyapját. A hajamat is szereti fésülni, és mindig azt kérdezi tőlem, mikor lesz neki is olyan hosszú, mint az enyém. Guszti erre viccesen azt szokta mondani: drágaságom, feküdj le a földre, és akkor neked is földig fog érni! − mondta korábban az egyik magazinnak Margó, akitől most azt is megtudhattuk, hogy a kicsi Lilien nem csak gyönyörű, de bizony tehetséges is.

Lilien és az Aranyeső

Margó a TikTok-oldalára tett ki egy videót, melyben Lilien az Aranyeső című slágert énekli. A kislány végtelenül aranyos, a rajongók pedig odáig vannak érte, ahogy próbálja utánozni a nagyszülőket.

Tehetségesnek született ez a kislány. Nem csak szép, de nagyon aranyosan énekel

− írta egy hozzászóló a TikTokon.

− Egy igazi hercegnő, nagyon szép hangja van! − fogalmazott egy másik kommentelő.

Kijelenthetjük tehát, hogy a Bódi család legfiatalabb generációjában sem lesz probléma az énekléssel, de most beszéljen helyettünk az alábbi videó: