Bódi Guszti: Nem gondoltam volna, hogy megérem ezt a kort

Nagy az öröm a Bódi családban, a családfőt köszöntötte a família és a barátok csapata egy óriási partin. Bódi Guszti 65 éves lett, és őszintén mesélt arról, mit gondol erről az évszámról.

Nagyon szoros a kapcsolat a három Bódi, azaz Bódi Csabi, kis Guszti és Bódi Guszti között - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Egyáltalán nem zavar az életkorom! Úgy kell megélni az éveket, ahogy az Isten adta.

A szüleink úgy neveltek minket, hogy akkor is örülni kell, ha nincs semmink, és akkor is, ha bőség van.

Örömmel és boldogságban töltöttem a születésnapomat, mert megszenvedtünk azért, amiben most vagyunk – kezdte Guszti a hot! magazinnak.

Bódi Guszti Margó hiányának a gondolatától is rosszul leszek

Több tragédia is érte az énekest az évek során; tartott is tőle, hogy ő is fiatalon távozik majd az élők sorából. Ám szerencsére kicsattanó egészségnek örvendhet.

Igazi terülj-terülj asztalkám várta a vendégeket a születésnapon - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Édesapám ötvenhárom évesen halt meg, az idősebbik bátyám ötvenhét éves volt, amikor elhunyt, a fiatalabb negyvenhárom.

Amikor infarktust kaptam, nem gondoltam volna, hogy megérem ezt a kort.

A szívinfarktus évekig kísért az utamon. Szerencsére azóta jól vagyok, ez köszönhető a Jóistennek és annak, hogy karbantartom a testem – tette hozzá az édesapa.

Mindig is fontos volt számára a família, amit Guszti a világ összes kincsére sem cserélne el.

– Számomra a család olyan, mint egy szív, ők biztosítják a szívdobbanást, Margó pedig a másik felem. Margó hiányának a puszta gondolatától is rosszul leszek. Ha felmerülne a gondolat, hogy nincs mellettem, abba belehalnék. Jobban szeretem Margót és a gyerekeimet, mint az életemet. Az unokáim, legyen pici vagy idősebb, a mai napig a nyakunkba ugranak, és arcon csókolnak, annyira szeretnek minket. Ők tartanak még életben – mesélte büszkén a nagypapa a szeretteiről, akik közül mindig mellette állt a felesége, Bódi Margó.

„Kis Guszti hamarosan Budapestre költözik”

Népes család az övék, vannak kisebb és nagyobb gyerekek is. Közös bennük, hogy mindenki folyamatosan dolgozik, emiatt nehéz összeegyeztetni a programokat, de mindig igyekeznek időt szakítani a másikra.

Több évtized után sem alszik ki a láng - Fotó: Szabolcs László

– Sajnos ritkán tudunk így összegyűlni. Több mint valószínű, hogy kis Guszti hamarosan Budapestre költözik, így többet láthatjuk, közben Csabi éjjel-nappal zenél, a fia, Csabika a rádióban dolgozik, Rómeó pedig gimnáziumba jár, emiatt is vagyok különösen boldog, hogy ez a vacsora összejött – mondta a családfő.

Gusztiék minden évben elutaznak Thaiföldre három hónapra, ahol az éves fáradtságukat pihenik ki, hogy újult erővel tudjanak visszatérni a dolgos hétköznapokba. Erre a kikapcsolódásra a zenész igazi terápiaként tekint.

– Thaiföld kikapcsolja az embert. Ha fiatalabb koromban rájövök erre, talán nem kapok infarktust.

Új dallal érkezett Gusztitól régóta kérik a rajongók, hogy adjon elő tradicionális cigány hallgatót, így december 22-én megjelentette az új dalát, amit a családjáról írt. – Huszonöt éve nem énekeltem ilyet. Folklór népzenéből jöttem, az emberek pedig nagyon hiányolták. A szeretet fontos, és a boldogságért nem kell fizetni – mondta a családfő.