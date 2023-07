„Nem csaltam, nem loptam” – aljas dolgokkal vádolták meg, felment a pumpa Bódi Csabiban

A népszerűségért kemény árat fizetnek hazánk hírességei is, hiszen mindig akad valaki, aki a magánéletükben turkál. Bódi Csabinak is van bőven tapasztalata, milyen az, ha az irigység vezérelte netezők megjelennek az oldalán, és minősíthetetlen módon ekézik őt és a családját. Most éppen azért vették górcső alá, mert egy jómódú család esküvőjén vett részt...

Bódi Csaba kikéri magának, hogy hírbe hozzák Fotó: Knap Zoltán

Aljas dolgokat állítanak Bódi Csabiról

Egészen elképesztő ürügyet találtak arra a kommentelők, hogy belekössenek Bódi Csabiba. A zenész egy esküvőre volt hivatalos, ám a rosszakarói nem az örömöt és a boldogságot látták ebben, hanem a rongyrázást... Mindezt azért, mert a lagzin készített felvételeken feltűnt pár luxusautó is.

A hétvégén egy esküvőre voltam hivatalos, amiről szokás szerint posztoltam a közösségi oldalamra. Meg sem fordult a fejemben, hogy lesznek olyanok, akik irigy, rosszindulatú módon kommentelgetnek majd a felvételhez, hiszen egy boldog, szeretetteljes pillanatot örökítettem meg. Azt nehezményezték egyébként, hogy egy jól szituált család esküvőjén voltam, és a videóban több, magasabb kategóriás autó szerepelt, amit ők a rongyrázással és a tisztességtelenséggel azonosítottak

– kezdte lapunknak az énekes, akit gúnyos és bántó jelzőkkel illettek az irigyei. Bűnözőnek, csalónak nevezték, és bár a Bódi családnak nincs oka magyarázkodásra, Csabi szeretne tiszta vizet önteni a pohárba.

– Sokan még annak sem jártak utána, hogy kinek a lagzijáról volt szó, ugyanis páran azt hitték, hogy a családon belül tartottuk a bulit. Holott ez korántsem így volt... Na, most ezek az emberek olyanokat kezdtek el írogatni nekem, hogy bűnöző vagyok, adócsaló és egyebek, mondván hogy máskülönben nem lehet pénzem, hiszen nem dolgozom. Szerintük a zenészek, előadóművészeknek nincs tisztességes munkája... Nekik üzenném, hogy mi is ugyanúgy keressük a kenyerünket, még ha a munkánk jellege más: nem csaltam, nem loptam és lelkiismeretes adófizető vagyok, ahogy a családom is. Nincs mit titkolnom és szégyelnem! Meg kell értenie sokaknak, hogy a jómód nem egyenlő a bűnözéssel, főleg annak fényében, hogy a Bódi család már több mint 500 jótékonysági rendezvényen is részt vett – tette hozzá a népszerű zenész, aki a rosszakaróinak csak annyit kíván, hogy legyenek boldogok, és engedjék el azt a sok gonoszságot, ami a lelküket mérgezi...

Esküvői kabala

Nem véletlenül hívják ennyi esküvőre a Bódi családot, hiszen mint kiderült, egyfajta kabalaként is szolgálnak a házasodó pároknak: amelyik lagzin ott voltak, ott válás még nem történt!

Megszámlálhatatlan esküvőn vettünk már részt, de ahol ott voltunk, válás még nem történt. Sőt, előfordult olyan is az egyik párnál, hogy hiába próbálkoztak, egyszerűen nem fogant meg a baba. Miután azonban elénekeltük az Aranyesőt a lagziban, a nászútról már eggyel többen jöttek haza.

Az Aranyeső ugyanis nem csak egy dal, hanem imádság. Sokan azt hiszik, hogy ez a pénzről szól, pedig valójában arról, hogy a családot megáldjuk. Szeretetben, egészségben, boldogságban – árulta el Csabi