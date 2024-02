Az egész országot megdöbbentette Kulcsár Edina legújabb tetoválása

Az utóbbi hetekben egyre több pletyka terjeng Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatáról, ami miatt a rajongók aggódni kezdtek. Állítólag G.w.M idegösszeroppanást kapott és brutálisan megverte a modellt, majd pszichiátriára zárták. Ezt az álompár cáfolta, és állításuk szerint tökéletes a boldogság kettejük között. Most pedig be is bizonyították, hogy mennyire komolyan gondolják szerelmüket. Mióta megismerkedtek, úgy mondják, hogy ez egy mindent elsöprő szerelem, és Edina úgy gondolta, itt az ideje, hogy ennek a nyomát a testén viselje (ha a közös gyerek nem lett volna elég). Ezért a csuklójára tetováltatta szerelme nevét, nehogy elfelejtse azt. Az egyébként nem egyedi a celebek körében, hogy magukra tetoválják kedvesüket. Krausz Gábor például Tóth Gabi arcképét varratta magára, amitől aztán meg is kellett szabadulnia, amikor elváltak.

