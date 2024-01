Krausz Gábor végleg megszabadult Tóth Gabitól? Tetoválószalonból jelentkezett be a sztárséf

Krausz Gábor már csakis átgondolt tetoválásokat varrat magára azután, hogy a Tóth Gabiról készült tetkója nem maradhat rajta a válás után.

Krausz Gábor végleg megszabadult Tóth Gabitól? Fotó: Szabolcs László

Most a sztárséf ennek ellenére egy tetoválószalonból jelentkezett be, ahol a művész már el is kezdett dolgozni a karján. Azt egyelőre még nem tudni, hogy az említett tetoválás átalakítása történt-e meg, hiszen Gábor már arról is szót ejtett korábban, hogy tervez egy újabb tetoválást varratni magára, ami a Dancing with the Starsra utal majd.

Krausz Gábor Instagram-történetében osztotta meg a fotót, amelyen épp a tetoválása készül, ezt ide kattintva nézheted meg, illetve alább is: