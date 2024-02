Magyarország következő topmodelljét keresi a TV2

Végre hazánkba is megérkezett az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több mint húsz országában további 70 évadot megélt tehetségkutató valóságshow, a Next Top Model Hungary. A modell jelölteknek hétről hétre nem mindennapi tréningeken, küldetéseken, fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modellszerződése vár a győztesre.

A Next Top Model Hungary zsűritagjai és a műsorvezető, Ördög Nóri élvezték a forgatást (Fotó: Bors)

10 milliót és világhírnevet nyerhet a győztes

A több száz jelentkezőből végül 16 lány kerül egy lépéssel közelebb az álmához, és beköltözhet a NTMH luxusvillájába, ami a verseny alatt a hölgyek otthona lesz.

A sikerért meg kell küzdeni, ezt jól tudja Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán is, így garantáltan nem lesz könnyű dolga annak a lánynak, aki a műsor legjobbja szeretne lenni. Az áhított topmodell karrier mesésnek és csillogónak tűnik, de rengeteg kihívást és embert próbáló feladatot rejt. A szépség mondhatni alapfeltétel, ezen túl annak, aki a legjobb akar lenni, minden kitartására, erejére, alkalmazkodóképességére szüksége lesz a verseny során. A lányoknak nem csak az olykor extrém körülmények között zajló fotózások jelentik a kihívást, egymással, legbelsőbb félelmeikkel, az együttélés nehézségeivel és nem kevésszer a saját múltból visszaköszönő traumáikkal is meg kell küzdeniük a topmodellé válás útján a kamerák kereszttüzében.

De, hogy miből lesz a cserebogár? Mi kell ahhoz, hogy valaki olyan nemzetközi karriert fusson be, mint Axente Vanessa, arról őt magát, a műsor egyik zsűritagját kérdeztük.

A külső adottságokon kívül még nagyon-nagyon sok mindenre van ehhez szükség. A kitartás szerintem a legfontosabb! De kell alkalmazkodó képesség, támogató háttér! Akikre lehet számítani, amikor az ember megzuhan! De a kitartás, az alázat, ezeket mondanám legfontosabbnak!

- árulta el lapunknak sikerének titkát a világhírű magyar szupermodell.