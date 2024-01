Zséda fia már 16 éves - megszólalt, hogyan éli meg a korát

Elképesztően jól néz ki Zsédenyi Adrienn, azaz Zséda. Sokan azt hiszik, valamilyen titok nyújt segítséget neki ahhoz, hogy ennyire kirobbanó formában legyen, ám valójában az énekesnőnek annyi a receptje, hogy pozitívan áll a nőiességhez.

Hihetetlen, hogy Zséda idén betölti az ötvenet - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Mindig is imádtam nőnek lenni, ez egy nagyon színes, izgalmas lét. Ha olyan hangulatom van, akár azt is megengedhetem magamnak, hogy feltűnő, látványos, színes darabokba öltözzek, máskor pedig visszafogottabb és csendesebb vagyok. Imádom, hogy nagyon sokféle lehetek, ez pedig a da­laimban is megmutatkozik; rengeteg érzés van bennem, ami kimeríthetetlen – kezdte a hot! magazinnak Zséda. – A korom miatt egyáltalán nem aggódom; annak örülök, hogy ennyire tartalmas éveim vannak. Egyre jobban látom, hogy mi áll jól, mit szeretek, és hogyan kell használnom mindazokat az adottságokat, amiket az élettől kaptam.

Zséda büszke a fiára, Nimródra

Az énekesnő valóban csodálatos adottságokkal rendelkezik, tetőtől talpig gyönyörű. Viszont fontos missziójának érzi, hogy ne a szépség nyomjon a legtöbbet a latban, amikor véleményezik őt – vagy a többi nőt.

– Szeretném, ha egy nőt nem a külseje alapján vagy az alapján ítélnének meg, hogyan tartja magát, hanem a mondandója, a gondolatai miatt alkotnának véleményt róla. Kifejezetten örülök annak, hogy például már a filmekben sem annyit jelenítenek meg egy női karakterből, hogy szép vagy csinos, hanem vannak már okos, humoros és értékes női szereplők is. Ebben a szellemiségben neveltem a fiamat is. Nimród már tizenhat éves; neki most az a legfontosabb, hogy komolyan vegye a tanulmányait.

Nagyon büszke vagyok rá, mert szorgalmas, és gőzerővel tanul.