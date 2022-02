Dívaként tündökölt Zséda

Tombol a divat hét a modellek szebbnél szebb ruhákban vonulnak fel a kifutón. A vendégek között is volt, aki különleges színekkel tarkított ruhákban jelent meg. Zsédenyi Adrienn viszont mindig is az elegancia híve volt, ezt a szokását most sem hagyta el. Egy rózsaszínű egyszerű kosztümben és a hozzátartozó hosszúszárú nadrágjában jelent meg a kamerák és fotósok kereszttüzében.

A fotókon főleg a ruhamárka modelljeivel és tervezőivel szerepel. A rajongók sem hagyták szó nélkül az elegáns öltözetét Zsédának. Rengeteg dicsérő szót kapott a rajongóitól és csak úgy záporoztak a szívek a kommentszekcióban.