Zséda őszintén vallott Valkusz Milánról

Valkusz Milán nem egy feszülős pasi, egyáltalán nem okozott gondot neki nőként színpadra lépni. Pedig Zséda bőrébe kellett bújnia, aki gyönyörű, szexi nő, akinek minden mozdulatában ott van a nőiesség. Ezért is esett le az álla mindenkinek, amikor a ValMar énekese megjelent a színpadon flitteres, testre simuló ruhában, kifestve, 46-os aranyszínű magassarkúban. Egyáltalán nem látszott rajta, hogy most visel először női cipőt, magabiztosan mozgott benne és hangban is szinte tökéletesen hozta az énekesnőt. Persze a zsűri nem hagyta szó nélkül, milyen jól néz ki nőként. Dicsérték a szép arcvonásait, igaz Kökény Attila szerint birodalmi lépegetőként vonaglott.

Zséda is meggszólalt Vallkusz Milánról Fotó: Markovics Gábor



Sok embert összezavart nőiességével

Valkusz Milo Instagram oldala is felrobbant, amikor megosztotta Zsédás fotóját. Elárasztották a kommentek, amiken ő nagyon jól szórakozott.

Az biztos, sok embert sikerült Zsédaként, nőként összezavarnom

– mondta nagyot nevetve a Borsnak Milán. – Én nagyon élveztem ezt a produkciót, meg élvezem ezt az egész műsort. Olyanok vagyunk, mint egy osztály, akik szalagavatóra készülnek. Élvezem minden pillanatát, egyébként sem vagyok feszülős típus, hát itt sem szoktam. Egyébként a barátnőm, Petra sokat segített a csajos dolgokban, hogyan kell csábítónak lenni, hogyan kell magassarkúban járni.

Zsédát is elnyűgözte Milán alakítása Fotó: Schumy Csaba/DFP

A Sztárban Sztárban már többször utánozták a szexi énekesnőt.

Lenyűgöző volt Milán, nagyon tetszett

– mondta lapunknak Zséda. – Mind mozgásban, mind hangilag szinte tökéletesen hozott. Érdekes egyébként, hogy bár több nő is utánzott már a műsorban, mégis két férfi, Milán és Pál Dénes produkciója tetszett a legjobban!