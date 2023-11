Könnyekig hatódott Vajna Timi: égi jelet kapott Andy sírjánál

Emlékezéssel teltek a napok Vajna Tímea számára, aki közel 5 évvel ezelőtt vesztette el a férjét, a filmmogul Andy Vajnát, de lélekben még mindig igen erős kötelék fűzi hozzá. Az Amerika és Magyarország között ingázó üzletasszony a november 1-jét, azaz a Mindenszenteket is Andy tengerentúli sírjánál töltötte.

Vajna Timi gyakori vendég Andy sírjánál (Fotó: Vadnai Szabolcs / hot!)

Csendes emlékezését egy hívatlan, ám annál aranyosabb vendég zavarta meg, váratlanul ugyanis egy mókuska tűnt fel a sírkertben. Bár azt nem lehet tudni, hogy Timi mennyire tekintette égi jelnek a felfelé kunkorodó farkú állatka felbukkanását, ám az nem titok, hogy igencsak spirituális beállítottságú, és a 24 órán át látható Instagram történetében is elújságolta találkozóját a mókussal.

Az álmoskönyvek szerint egyébként váratlan örömöt jelent, ha valaki mókussal álmodik, és bár Timi határozottan ébren volt amikor meglátta az élelem után kutató állatkát, nem kizárt, hogy hamarosan így is rámosolyog a szerencse az özvegyre.

Timi azonnal lefotózta a kedves kis látogatót (Fotó: Instagram)

Budapesten is van egy sírja Andy Vajnának

Mivel a neves producer az Egyesült Államokat és Magyarországot is az otthonának tekintette, Los Angeles-ben és Budapesten is van egy síremléke. Az itthoni a Fiumei úti temetőben található, és többek között egy oroszlán is díszíti, hiszen 1944-ben augusztus 1-jén, az Oroszlán jegyében látta meg a napvilágot.

Andy Vajnának Budapesten is van egy síremléke (Fotó: Mediaworks)

Timi nincs túl férje elvesztésén

Vajna Timi szívesen tölt időt a temetőben, ilyenkor régi emlékeket idéz fel, ami egy szemernyi megnyugvást ad számára. Ahogy telik az idő egyébként, úgy hosszabbodnak a látogatások időtartamai. Míg az özvegy számára az első évben fájdalmas volt a sírhant előtt állni, mára sokszor pont ez ad számára megnyugvást.

Nagyon fáj kijönni a temetőbe. Soha nem éreztem még ilyet, de ilyenkor (is) mindig be­szélgetek Andyvel, és mindent megköszönök neki, hogy az életem része volt és vigyázott rám

– nyilatkozta Timi a férje halála után nemsokkal a Borsnak.