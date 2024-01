Tündéri családi fotó került fel az internetre Békefi Vikiékről

Ez a hét igazán élmény dúsra sikeredett a kisbabának és persze nekünk is. Hétfőn leléptünk otthonról az első közös wellnessezésünkre, tegnap pedig megvolt az első bálozás is. Mindkettő csodásan sikerült és még most se hisszük el, hogy milyen szerencsések vagyunk ezzel a kis nyugodt angyalkával