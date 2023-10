Békefi Vikiék először mutatták meg kislányuk arcát - özönlenek a kommentek a gyönyörű baba láttán

Miután megszületett Feng Ya Ou és felesége, Békefi Viktória gyermeke, a legboldogabb emberek lettek a világon.

Fotó: Máté Krisztián

Kislányuk, Mei Liza arcát eddig nem mutatták meg a szülők, csupán egy-egy részletet belőle, például a lábacskáját vagy a kezét. Most azonban megmutatták a kisbaba arcát is! Bár még csak most tették ki a posztot az Instagramjukra, máris özönlenek a kommentek és a lájkok a képre.

Istenem olyan gyönyörű

- írta az egyik követőjük.

Csodaszép

- tette hozzá egy másik.

Nagyon cuki

- fogalmazott egy harmadik.

A cuki fotót ide kattintva nézheted meg.