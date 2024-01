Szerelmes vízilovakat fogadott örökbe Korda György és Balázs Klári

Azt hiszem egy percet sem hezitáltunk, a koncertünk előtt 3 órával meg is érkeztünk az állatkertbe, hogy találkozhassunk az új fogadott gyerekeinkkel. Hát mit is mondjak.... nem kicsik! Másfél tonnás, hatalmas állatok, de olyan szelídek, hogy az valami csoda! Még a szájukba is bele lehet nyúlni. Mondjuk én azt nem mertem, csak Klárikám. Én csak a feneküket paskoltam meg. Hát akkora fogaik vannak, mint egy ember!