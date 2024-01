Összecsomagolt és elhagyta az országot Vastag Csaba és felesége - Videó

Még mindig nagyon népszerű a hazai sztárok körében a télből a nyárba utazni. Van, aki Dominikát, van, aki a Maldív-szigeteket választotta. Vastag Csaba és felesége az utóbbi mellett tették le a voksukat és nem is bánták meg, már a megérkezésükkor elvarázsolta őket a meseszép szigetország az Indiai-óceánon.

Vastag Csaba és felesége elutaztak a nászútjukra. (Fotó: TV2)

Vastag Csaba luxus nászútra vitte feleségét

A Maldív-szigetek különösen a nászutasok körében népszerű. Érthető is, hiszen mi lehetne romantikusabb helyszín, mint egy földi paradicsom? A parányi szigetekből álló állam, az Indiai-óceán gyöngyszemei, ahol háborítatlan a nyugalom, végtelen a panoráma, szikrázóan fehér homokos partok, türkiz óceán, trópusi növényzet, hidroplános transzfer az atollok fölött a reptér és a szálloda között – garantáltan életre szóló élmény. Mint ahogy arról nemrég írtunk, az Exatlon bombázója, Kocsis Lilkó és férje is ott töltötte a nászútját, most pedig Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin utaztak oda, hogy végre megejtsék a mézesheteket.

A népszerű énekes 2023. május 21-én mondta ki a boldogító igent menyasszonyának. A megható szertartásról készült profi videót mindenki számára elérhetővé tette anno Vastag Csaba, hogy rajongói is vele örüljenek. A felvételen elhangzik például az előadó romantikus fogadalma is.

(...) Minden kimondott szavunk gyakorlás volt, hogy kimondhassuk a legfontosabb szót: igen. Bár én már a második napon kimondtam volna, hogy igen. És igen a hátra lévő összes napon kimondanám, hogy igen. Szeretlek és becsüllek, tisztellek és védelek. Segítelek és mindig fogom a kezed

- ígérte meg szerelmének az esküvőn Vastag Csaba.

Ígéretét betartva, a nászúton is fogja szerelme kezét, amit a zsúfolt nyári szezon óta csak most volt idejük megejteni. Az énekes és szerelme Maldív-szigeteki mézesheteiről készült videót IDE! kattintva tudod megnézni.