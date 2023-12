Szexi fürdőruhában pózol az óceán partján az Exatlon bombázója – Fotó

Az Exatlon versenyzői mai napig nagy népszerűségnek örvendenek, nagyon sokan kíváncsiak a magánéletükre, hogy alakul a soruk a műsor óta. Az egyik legkedveltebb versenyző minden kétséget kizáróan Kocsis Lilkó, a pici lány, aki a sport reality harmadik évadában mindenkit levett a lábáról.

Kocsis Lilkó szépsége mindenkit levesz a lábáról (Fotó: TV2)

Nászútján szexizik az Exatlon sztárja

Kocsis Lilkó apró termete ellenére az egyik legnagyobb esélyese volt a TV2 nagysikerű műsorának, hatalmas küzdeni akarása nagyon sok pontot, és nyert csatát hozott a csapatának. De nem csak ezért kedvelték meg a nézők, hanem bizony szépségével, formás idomaival is rengeteg rajongót szerzett. De rossz hír volt a hódolóknak, hogy a gyönyörű Bajnok már a verseny ideje alatt is foglalt volt. A focista Patrik Marques-Airosá rabolta el a szívét, aki tavaly el is jegyezte. Idén nyáron pedig már az esküvőt is megtartották, a nászútra pedig most utaztak el a paradicsomi Maldív-szigetekre. A kék és zöld összes árnyalatában tündöklő óceánban szinte megérkezésük után rögtön meg is mártóztak, ott készítette szerelme a szexi fürdőruhás képeket Lilkóról, amiből egyet meg is osztott követőivel.

Tervben van a családalapítás

Az esküvő után persze adott a kérdés, mikor jöhet a baba a fiataloknál.

– Erről is szoktunk Patrikkal beszélgetni – mondta akkor a Metropolnak Kocsois Lilkó.