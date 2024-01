Molnár Gusztáv nem titkolja tovább: "Szerelmes vagyok!"

A népszerű színész élete talán legnehezebb időszakán van túl. Alkoholbetegsége kis híján az életébe került, de egy 265 napos elvonókúra után józanul, gyakorlatilag a nulláról vágott bele a karrierje és az élete újjáépítésébe. Társ és támasz nélkül, egyedül indult el az úton fél évvel ezelőtt és ma már újra a színpadon áll, vannak céljai, barátai és ami a legfontosabb, újra képes szeretni és hinni abban, hogy őt is szeretheti valaki. Molnár Gusztáv a Borsnak mesélt őszintén a hölgyről, aki elrabolta a szívét.

Molnár Gusztáv úton van a boldogság felé Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Molnár Gusztávra rátalált a szerelem: „Belépett valaki az életembe”

– Jelentek már meg cikkek, melyek sejtetni engedték, hogy vannak próbálkozásaim a magánéletemben, de most jött el az ideje annak, hogy hangosan ki is mondjam:

Belépett valaki az életembe, aki visszaadta a szerelembe vetett hitemet

– kezdte a Borsnak Gusztáv, aki a lehetőségeihez képest szeretné megóvni a magánéletét, így egyelőre szíve választottjának kilétét nem fedi fel, de mesélt a megismerkedésükről és azt is elárulta, hogy a barátságként indult kapcsolat miért fordult szerelembe.

„Mindketten útkeresők vagyunk...”

– Minden egy közös munkával kezdődött. Nyugodtan mondhatom, hogy mindketten érkeztük, hogy a sorsunk alakulását tekintve vannak átfedések köztünk. Éppen ezért, nagyon hasonlóan szemléljük a világot, ami azért különösen izgalmas, mert ez a szemlélet nagyon elüt az átlagostól – nevetett a színész. – A hölgy nagyon intenzíven foglalkozik az önismerettel és az nem titok, hogy ha valami, akkor az önismeret az, amiben fejlődnöm kell. Mindketten útkeresők vagyunk és ezen az úton igyekszünk támogatni egymást. Barátként fordultunk egymás felé és közben szépen lassan egyre mélyebbek lettek az érzéseink. Abban az életszakaszban, amelyben jelenleg tartok, ő a tökéletes társ és az sem kizárt, hogy a jövőnk is lehet közös – fogalmazott óvatosan Molnár Gusztáv, aki rájött, hogy mer és tud is szeretni és arra is képes, hogy elhiggye, ha valaki kimondja neki: szeretlek…

Molnár Gusztáv újra tud szeretni Fotó: YouTube

„Szeretek és érzem, hogy szeretve vagyok”

– Ki lehet mondani, hogy amikor kijöttem a rehabról, hatalmas bajban voltam. Nehezen indult el újra az életem, de mostanra már látszik a fény az alagút végén. Van munkám, vannak barátaim és már az is biztos, hogy képes vagyok őszinte szerelemmel szeretni.

Ez utóbbival kapcsolatban komoly kételyeim voltak.

– Eközben úgy éreztem, hogy én magam sem érdemlem meg, hogy őszintén szeressen valaki, így gyakorlatilag a kígyó a saját farkába harapott, vagyis kezdtem elfogadni, hogy számomra az élet már nem tartogat nagy érzelmeket. Szerencsére tévedtem! Szeretek és érzem, hogy szeretve vagyok – érzékenyült el a telefonban Molnár Gusztáv.