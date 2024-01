„A lányok a gyenge pontom” – Molnár Gusztáv mindenről kitálalt, veszélyben a józansága?

Újabb önálló estre készül Molnár Gusztáv színész, aki tavaly nyáron hagyta ott azt a komlói rehabilitációs intézetet, ahol 265 napon keresztül ismerkedett a saját lelkével, és próbált megszabadulni súlyos alkoholfüggőségétől.

Molnár Gusztáv újabb önálló estre készül, melynek témája a szerelem (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A színész azóta azon van, hogy új alapokra helyezze az életét, bár nemrég bevallotta: önámítás lenne azt mondani, hogy a visszaesés nincs benne a pakliban.

A jelenleg Kassán, egy színészlakásban élő Molnár Gusztáv legújabb projektje a Szerelemfüzet munkacímet viseli, és a nőkhöz fűződő viszonyáról szól. Komlón ugyanis azt mondták a 37 éves művésznek, hogy ha a rehabilitációt követően újra elbukik a fejlődés útján, akkor az bizony vélhetően egy nő miatt lesz.

− A lányok a gyenge pontom, ami minden bizonnyal az édesanyámhoz fűződő viszonyomból fakad. Ez egy fontos felismerés volt az életemben. Azt azonban fontos leszögeznem a készülő előadással kapcsolatban, hogy természetesen egyik volt kedvesem sem lesz benne név szerint megemlítve, inkább a tapasztalataimat, belső vívódásaimat mesélem majd el a közönségnek. Hatéves kisfiúként már szerelmes verseket írtam, hőszerelmes típus vagyok, de azt be kellett látnom, hogy nagyon nehezen tudok szeretetet, törődést elfogadni. Ezekkel a versekkel és az előadással gyakorlatilag önmagam terapeutájává válok egy kicsit, de abban is biztos vagyok, hogy sokan küzdenek hasonló problémákkal, kötődési nehézségekkel - kezdte a Borsnak Gusztáv, aki nemrég elmondta: van egy titokzatos nő, aki felkeltette az érdeklődését, de egyelőre igyekszik nagyon óvatos maradni, nehogy megégesse magát.

Molnár Gusztáv: Még mindig ráparázok a randikra

Azt gondolnánk, hogy színészként Gusztávnak "meg sem kottyan" az ismerkedés, a valóság azonban kicsit más. A színész a Borsnak bevallotta, hogy a mai napig nagyon izgul a találkák előtt.

− Színészként álarc mögé bújok, de a magánéletemben ezt nem tudom megtenni. Egy kissé szerencsétlen fickónak tartom magam, még mindig ráparázok a randikra. Van egy kis önbizalomhiányom, nagyon erősen jelen van bennem a kisfiú. Mindezek ellenére bízom benne, hogy a 2024-es év egy remek esztendő lesz, és rám köszönt egy egészséges szerelem - mondta optimistán Gusztáv.

Színpadra vitte az édesanyjához fűződő viszonyát

Molnár Gusztáv tavaly december 27-én hosszú idő után ismét színészként lépett színpadra, ráadásul egy nagyon bensőséges, mély lelki témát boncolgató önálló esttel, ami a Levél anyámhoz címet viseli.

− Egy előadásom már volt, miután kijöttem Komlóról, de az teljesen más volt. A levelek, amikből a tegnapi előadás összeállt, mind terápiás jellegűek, amiket először nem is akartam publikálni. A nézők nem is színészként láthattam engem, magamat játszottam. Külső szemmel nézve sokat adhattam a közönségnek, sok könnyes szempárt láttam. Beszéltem a gyerekkoromról, az alkoholproblémákról, a felépülésemről, sőt, a szerelmi életemről is. Azt sem hagytam ki, hogyan buktam meg apaként. Őszinte voltam, szinte meztelen. Bár a darab az anyukámhoz fűződő viszonyról szól, ő a leveleket és a darabot sem látta

- mesélte akkor a Borsnak Gusztáv.