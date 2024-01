Megverte Kulcsár Edinát a pszichiátriára kerülő G.w.M? Reagálnak a vádakra

Kulcsár Edina és G.w.M között hatalmas szerelem tombol. Ők ketten úgy mondják, hogy ez egy mindent megemésztő szerelem, ami képes felülírni bármi mást. Amint megpillantotta egymást a két híresség, azóta tudják, hogy a Jóisten őket egymásnak teremetette, így egyesítették a családjaikat. Most férj és feleségként élnek egy tüneményes kislánnyal. Nemrégiben robbant a hír, hogy G.w.M már nem bírja a nyomást, ezért kórházba került. Ezért a decemberi koncertjeit lemondta, hogy kipihenhesse magát, mostanra azonban újra erőre kapott, és valósággal szárnyal a karrierje. Most azonban nagyon csúnya pletyka kezdett terjedni róla.

Vannak nehéz időszakaik is / Fotó: Szabolcs László

Szárnyra kapott ugyanis a pletyka, miszerint G.w.M mentális állapota romlott, dührohamot kapott, megverte Kulcsár Edinát, őt pedig a pszichiátriára kellett zárni. Egy egész ország volt sokkban, és mindenki arra várt, hogy vajon mennyi igaz ezekből a pletykákból. Edina most úgy döntött, reagál a vádakra:

- Nagyon gáz, hogy ilyen posztot kell írnom, de mivel ma elég erős presszióval szembesültem, így megteszem! Sokan hívtak, hogy nyilatkozzak. Először nem is értettem, hogy mi történt, de aztán felvilágosítottak! Tehát valakitől valami oldalon elindult egy pletyka, miszerint: ,,Márk a pszichiátrián van, ahova azután került, hogy engem megvert, és az én anyukám hívta ki rá a rendőröket.“ Valami ilyesmi a sztori. Én ezen először hangosan felnevettem, de aztán ahogy telt az idő és gondolkoztam, úgy lettem egyre dühösebb. Ki az az IDIÓTA, akinek nincs jobb dolga, mint hogy rólunk ilyen abszurd dolgokat találjon ki?! Aztán azt is hallottam, hogy ez a történet egy olyan embertől származhat, aki a pszichiátrián dolgozik és ő ,,látta” az én férjemet és hallotta, hogy azért van bent, mert engem ,,megvert”. Ha ezt tényleg így látta ez a nagyon ,,figyelmes” ottdolgozó, akkor csak az lehet a magyarázat, hogy ő is egy pszichiátriai eset, és mást lát, mint ami a valóság (ez esetben jobbulást kívánok neki), vagy egész egyszerűen ez egy unatkozó ember, akinek feltehetőleg nem vagyunk szimpatikusak, így kitalált egy szaftos történetet és elkezdte híresztelni, mert jó érzéssel töltötte el.. FELHÁBORÍTÓ, hogy a férjemről (aki számomra tökéletes) ilyen mocskolódó hazugságok terjednek. És egyáltalán milyen világban élünk, hogy ilyen büntetlenül megtörténhet?!

Elég sűrűn becsületsértésnek és rágalmazásnak vagyunk kitéve. Ha véletlenül el is jut hozzánk egy hír, amiktől egyébként tudatosan elzárkózunk, akkor próbálunk ezekkel nem is foglalkozni, de ma már azt is megkaptam, hogy ha nem reagálok erre, az egyenlő azzal, hogy elismerem, hogy a hír igaz!

NONSZENSZ! Ha valaki tudja, hogy ki volt az, akitől ez az abszurd sztori elindult, az legyen kedves szóljon nekem! Én egy nagyon türelmes és elfogadó ember vagyok, de ez most az én határomon is túlment! Végezetül pedig csak annyi, hogy nagyon jól vagyunk. A lehető legnagyobb szeretetben és boldogságban éljük a mindennapjainkat, amit az év elején szerettünk volna megkoronázni, jó pár social média mentes nappal.

