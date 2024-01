Gyámügyet küldenének Kulcsár Edinára? Többen féltik a 8 hónapos Amarát

Nem csitulnak az indulatok Kulcsár Edina körül. A háromgyermekes édesanyát a napokban a kutyatartás miatt savazták, sokak szerint rosszul tartják a házi kedvencüket, ezért többen az állatvédelemhez akarnak fordulni az eb védelme érdekében. Még egy hét sem telt el, most pedig nyolc hónapos kislányáért aggódnak. A gyakorlott anyukák úgy vélik, Amara veszélynek van kitéve azzal, hogy nem megfelelően étkeztetik, és nem biztonságosan szállítják. Talán ez amiatt is van, hogy Edina élete szinte minden percébe beavatja a rajongóit, így betekintést enged mindazoknak, akik hibát keresnek minden tettében. Sokan az egyik legnépszerűbb internetes kibeszélős oldalon, a Redditen fogtak össze a szépségkirálynő ellen.

Kulcsár Edina ellen összefogtak az anyukák, nevelési szokásait kifogásolják (Fotó: Knap Zoltán)

„Rendesen féltem a kislányt”

– Megfogadtam, hogy többet nem foglalkozom ezzel, de egyszerűen annyira felb@sz már az, hogy a két kutya teljesen el van hanyagolva, rosszul van tartva, láthatóan a Jin lábaival vagy csípőjével gond van, a kicsi csontsovány és a szőre is gyanús (rüh?). Komolyan mondom, ez már bántalmazás! Amara mozgásfejlődése gátolva van, 8 hónaposan mézes ételt kap (botolizmus miatt 1 éve kor alatt tilos, ez komoly dolog). Az alvása nettó gyermekveszélyeztetés, fulladásveszélyes, a legtöbb bölcsőhalálnak ez az oka! Arról már nem is beszélve, hogy nincs időjárásnak megfelelően öltöztetve, nincs levágva a haja, amit ő még nem tud kiseperni a szeméből, emiatt szemsérülés lehet a vége.

A hordozót sosem kötik be az autóban, csak úgy berakják az anyósülésre, mindenféle biztonsági intézkedés nélkül. Dohányzás a baba mellett.

És még sorolhatnám. Ez már nem csak felháborító, rendesen féltem a kislányt – osztotta meg gondolatait aggódva valaki.

Edina éppen két évvel ezelőtt jelentette be, hogy egy párt alkot G.w.M-mel (Fotó: Szabolcs László)

„Fognak okot adni arra, hogy legalább a családsegítő kimenjen hozzájuk”

Ezután a vélemény után sokan felbátorodtak, és egyikük, akinek a mondandójából arra lehet következtetni, szakértője az ilyen és ehhez hasonló ügyeknek, valóságos cunami indult el az édesanya ellen.

– Lehet lakossági jelzést tenni a családsegítő és a gyámhivatal felé is. Enélkül mi nem tudunk kimenni (nem is a mi dolgunk, hanem a családsegítőé) és az, hogy a kislánynak nincs levágva a haja, meg mézet adnak neki enni, sajnos törvényileg nem meríti ki a veszélyeztetés fogalmát, így mi nem tehetünk semmit, bármennyire is felháborító valóban.

Akkor lehetne ebből gyámügy, ha esetleg a kocsiban hagyják 1-2 órára egyedül, vagy ténylegesen annyira elhanyagolják, hogy nem hízik, vagy esetleg lesz olyan betegsége, ami elhanyagolásból adódik.

És a gyermekorvos/védőnő ezt jelzi. Nagyon könnyű hibáztatni a gyermekvédelmet, de nekünk is meg van kötve a kezünk, habár, Edináékból jelenleg kinézem, hogy fognak okot adni arra, hogy legalább a családsegítő kimenjen hozzájuk. De mondom, tessék jelzést tenni, és akkor vagy lesz vele valami, vagy nem... – olvasható egy másik „szakértő” véleménye.

Közös kislányuk tavaly májusban született meg (Fotó: Bánkúti Sándor)

„A gyomrom beleremeg, hogy 3 gyerek élete van a kezében”

– Nem is értem: mindkét gyereknek van valami problémája, fejlesztésre járnak (mint sokan mások, tudom, mi is, de), a harmadik gyereknél pedig ahelyett, hogy tanult volna valamit, elköveti ugyanazokat a hibákat. Majd a végén csodálkozó szemekkel fog felocsúdni a valóságba. Mint ahogy terhes is lett minden alkalommal. Komolyan, ez a nő annyira triggerel (általában olyan eseményekre utal, amelyek aktiválnak egy folyamatot vagy reakciót – a szerk.). Pedig nem követem, de lépten-nyomon elém kerül ilyen formában, és egyszerűen a gyomrom beleremeg, hogy 3 gyerek élete van a kezében – fogalmazta meg felháborodását egy másik internetező.

Hogy Kulcsár Edina valóban veszélyezteti-e a gyermekét, nincs jogunk eldönteni. Ezek a gondolatok azonban mégis tanulságosak lehetnek számára, ha másért nem, azért, hogy többet ne tegye ki magát ilyen, és ehhez hasonló „támadásoknak”.