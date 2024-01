Megszólalt Hódi Pamela a következő babáról - egy fiú névre is fény derült

Hódi Pameláról ismeretes, hogy egy rendkívül türelmes és jó természetű édesanya, aki mindent megtenne annak érdekében, hogy gyermekeinek a lehető legjobbat biztosítsa. Amikor még Berki Krisztián felesége volt, nagyon ügyelt arra, hogy Natika ne a nyilvánosság előtt élje apró gyermekéveit. Éppen ezért különösen dühös volt Krisztián új feleségére, Mazsira, amikor ezt nem tartotta tiszteletben, és kitette őt a hírnévnek. A második házasságával már sokkal megfontoltabb volt. Tóth Bencével ez szerelem volt első látásra, azonban nagyon fontos volt Pamela számára, hogy magánélete ne kerüljön annyira reflektorfénybe, mint amennyire Berki Krisztiánnal került. A rajongók csodálatos édesanyának tartják, most pedig friss információt osztott meg a gyermekekről szőtt terveikről.

Elárulta Pamela, terveznek-e még közös gyermeket/ Fotó: Mate Krisztian

Hódi Pamela mindent megtenne annak érdekében, hogy gyermekeinek a lehető legjobbat adja. Natika már igazán nagylány, és látszik, mennyire jól nevelte őt az édesanyja. Tóth Bencétől született kislánya, Via még nagyon pici, és bár róla keveset árul el az üzletasszony, feltételezhetjük, hogy őt is nagyon gondosan neveli. Pamela most engedte a közösségi oldalán, hogy a rajongók kérdezzenek tőle, a kérdések legnagyobb része pedig az anyaságot érintette. Hamarosan pedig valaki feltette a nagy kérdést, hogy terveznek-e még kisbabát.

Nem szeretnének több gyereket / Fotó: Instagram

Tökéletesen elférünk négyen a házban és az autóban is. És az sem titok, hogy nem kezdeném előröl sem a terhességet, sem a csecsemő időszakot. Minden tökéletes, ahogy van. Egészségesek és mindenük megvan

- mondta Pamela.