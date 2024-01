Megindultak a találgatások Jolly és szerelme esküvői helyszínével kapcsolatban

Tarcsi Zoltán Jolly kedves gyermekkori emlékeit idézte fel. A mulatós zenész a Borsnak elárulta, nem sok minden változott az utcákon, ahol felnőtt, a templom, ahol annak idején megkeresztelték, biztosan nem.

Jolly: „Mindig Istentől kérek segítséget"

– A napokban Kispesten jártam, itt nőttem fel, Wekerlén. Sok emléket felidézett ez, jó érzés volt az ismerős utcákon sétálni. Sok minden van, ami nem változott, például a wekerlei református templom.

44 éve, egyéves koromban itt kereszteltek meg, annak idején pedig a szüleim itt házasodtak össze

– árulta el Jolly, majd hozzátette, az életében fontos szerepet tölt be a vallás, a hit.

– Fontos számomra a vallás, ha nehézséggel kell szembenéznem, mindig Istentől kérek segítséget, hozzá fohászkodom. Bár nem túl rendszeresen, de Istentiszteletre is szoktam járni, ami mindig jó érzéssel tölt el – tette hozzá a mulatós énekes.

Ott is esküszik?

Jolly lapunknak elárulta, hogy több fontos esemény is köti a wekerlei református templomhoz: nemcsak hogy itt keresztelték meg, de korábban szülei is itt keltek ebbe. A Facebookon megosztott fotójánál a kommentelők fejében is felcsendült az esküvői harang hangja.

– Hálát adunk Istennek, hogy vagy nekünk, drága Jolly! És ha nem haragszol meg, legyen ott az esküvőtök is. Ámen – üzente neki a képénél egy lelkes rajongója, a kívánságban sokan osztoztak.

Jolly öt éve alkot egy pár a szintén énekes Szuperák Barbival, a rajongók pedig epedve várják, hogy megtörténjen a lánykérés, az esküvő és a gyermekáldás. Jolly tavaly a Borsnak azt nyilatkozta:

– A munkának szenteljük ezt az évet. Az elmúlt esztendőkben a Covid akadályozta a koncerteket, de most nagyon sok a felkérés, a műsor. Azon kaptuk magunkat Barbival, hogy teljesen be lettünk táblázva az évre, szinte egyetlen szabad hétvégénk sincs. Nyaralni is csak pár napunk marad. Éppen ezért az esküvőre sem lesz időnk. De ne is szaladjunk ennyire előre, Barbi szereti, ha megvan mindennek a maga ideje. Addig nem szeretne babát, amíg nem házasodunk össze, és ahhoz előbb persze meg is kell kérnem a kezét. Azt még nem árulhatom el, hogy mikor, nehogy az újságolvasók előbb tudják, mint ő – mondta korábban az énekes.