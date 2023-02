Elmarad Jolly és Szuperák Barbi hercegnős esküvője

Jolly és Szuperák Barbi napjaink egyik legszerethetőbb híres szerelmespárja, a rajongók tűkön ülve várják, mikor kerül sor az esküvőjükre. Az énekespár most mindenkit elszomorított: idén biztosan nem házasodnak össze.

A munkának szenteljük ezt az évet

– kezdett bele a Borsnak Jolly. – Az elmúlt esztendőkben a covid akadályozta a koncerteket, de most nagyon sok a felkérés, a műsor. Azon kaptuk magunkat Barbival, hogy teljesen be lettünk táblázva az évre, szinte egyetlen szabad hétvégénk sincs. Nyaralni is csak pár napunk marad – fejtegette a mulatós énekes, majd hozzátette: – Éppen ezért az esküvőre sem lesz időnk. De ne is szaladjunk ennyire előre, Barbi szereti, ha megvan mindennek a maga ideje. Addig nem szeretne babát, amíg nem házasodunk össze, és ahhoz előbb persze meg is kell kérnem a kezét. Azt még nem árulhatom el, hogy mikor, nehogy az újságolvasók előbb tudják, mint ő – viccelődött Jolly. – Egy esküvőre anyagilag is fel kell készülni, biztos, hogy száz főnél több vendéget hívnánk meg, ráadásul Barbinak elég sok vágya van a nagy nappal kapcsolatban – tette hozzá az énekes, mire kedvese átvette a szót:

– Hercegnős esküvőt szeretnék, ami sok lánynak az álma – nevetett csilingelve. – Olyanhoz szeretnék hozzámenni, aki életem párja, és a kedvesem az.

Mindig ezzel a sztereotípiával jönnek, hogy a húsz év korkülönbség köztünk sok, de a férfiak amúgy is később érnek

– viccelődött Barbi, majd komolyra fordította a szót: