Exkluzív interjú a válás után: Így érzi magát L.L. Junior szingliként

L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga október 5-én lépett ki szabad emberként az Érdi Járásbíróság kapuján. A válóperük ez év januárjában kezdődött azzal, hogy Kinga beadta a válópert és sokáig úgy nézett ki, hogy hosszú évekig tart majd, hiszen a felek nem tudtak megegyezni a gyermekelhelyezésben és az anyagiakban sem. A házaspár tagjai aztán gyorsan belátták, hogy ha nem jutnak közös nevezőre, az nemcsak anyagilag nullázza le őket - egy jó ügyvéd nagyon sok pénzbe kerül -, de érzelmileg is teljesen rámennek a sok stresszre, így az egyetlen megoldás az alku.

Körtvélyessy Kinga, L.L. Junior és az ügyvédeik az Érdi Járásbíróság kapujában a válóperük előtti percekben Fotó: Földvári Zsófi

Jól jártak

A felek aláírt szerződéssel a kezükben mentek az utolsó bontóperükre, de még így is egy órán keresztül a tárgyalóteremben voltak. Hogy mi hangzott el a bíró előtt, azt sosem tudja meg a közvélemény, annyi azonban bizonyos, hogy Kinga és Junior is elégedett mosollyal az arcán lépett az utcára végül. Ebből sejteni lehet, hogy olyan megállapodás született, amelyikkel mindketten elégedettek. Nyilvánvaló, hogy bár veszteségként könyvelik el a zátonyra futott házasságukat, tisztában vannak azzal, hogy egyikük számára sem maradt más lehetőség, mind külön utakon folytatni. Persze csak félig külön, hiszen örökre összeköti őket a közös kislányuk, Lesi Lili, aki bébiszittere társaságában várta a szüleit a bíróság előtt.

Hiába váltak el, a gyermekük örökre összeköti őket Fotó: Földvári Zsófi

Új élet

Junior és Kinga két héttel ezelőtt váltak el. Azóta mindketten igyekeznek felvenni a tempót az új életükben: élik a hétköznapjaikat, tervezgetnek és szokják a szingliélet jó és kevésbé jó pillanatait. Junior például a munkába temetkezett, egy régóta dédelgetett vállalkozásán dolgozik, amiből hamarosan valóság lesz. A zenész lapunknak adta az első nyilatkozatát a bontópere után.

Nehéz még megfogalmazni, hogy hogy vagyok, még ismerkedem a saját érzéseimmel

- kezdte L.L. Junior. - Nyilván sokkal könnyebb most minden, több energiám van magammal és a dolgaimmal foglalkozni, ami felszabadító érzés. Van bennem szomorúság is persze, hiszen egy tönkrement házasság mindkét fél számára kudarc. Számomra is az.

Ugyanakkor biztos vagyok benne - és szerintem Kinga is így gondolja -, hogy mindkettőnk életét meghosszabbítottuk azzal, hogy elengedtük egymást. Az a sok idegeskedés, stressz, ami a házasságunk megromlása és az abból következő válóper okozott, nem egészséges.

A szingli életem első heteit egy új vállalkozás beindításának szentelem, nyakig belevetettem magam a munkába. Hamarosan majd értesül a nagyközönség arról, hogy mi is az.