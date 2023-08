Feldolgozhatatlan fájdalom: Négy éve vesztette életét L.L. Junior kisfia - Videós összeállítás

Napra pontosan négy évvel ezelőtt, 2019 augusztus 31-én L.L. Junior és Hopp Csilla kisfia, Dávidka még mindössze hároméves volt, amikor Zugló egy forgalmas útkereszteződésében életét vesztette, miután a piros jelzés ellenére kiszaladt az úttestre, egy szabályosan közlekedő autó elé.

Fotó: Máté Krisztián

Vádak és tárgyalások sorozata

Azóta minden évben újra és újra felszakította a sebeket a szülőkben az végeláthatatlannak tűnő tárgyalássorozat, ami a haláleset körülményeit vizsgálta. Az ügyben ugyanis nyomozás indult, amit aztán bírósági tárgyalások sora követett. Az édesanyát, Hopp Csillát először vádlottként kezelték, majd felmentették. A barátnőjét, P. Carment viszont gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, mivel a tanúk szerint ő fogta Dávidka kezét a tragédia előtti pillanatokban. Bár a kisfiúval történtek ép ésszel felfoghatatlanok, idén márciusban végre ítélet született, amelyben az édesanya után a barátnőt, P. Carment is felmentettek minden vád alól.

A temetésre mindenki fehérben érkezett

Dávidkát a Fiumei úti temetőben helyezték végső nyugalomra 2019 szeptemberében. A búcsúztatón Kökény Attila és Mága Zoltán zenélt a kisfiú emlékére, és L.L. Junior kérésére mindenki fehérben érkezett. A kisfiú sírját azóta is rendszeresen gondozzák, angyalkák, játékok és egy favonatocska is díszíti az emlékhelyet. Biztos, hogy ma, a szomorú évforduló napján is kerülnek új emléktárgyak a pici sírjára.

Ebben a sírban nyugszik Dávidka (Fotó: Bors)

A zene ereje segített

Junior a kisfia elvesztése utáni időszakban belevetette magát a zenei munkálatokba, és azt mondja, hogy ez jót tesz neki. A gyászmunkát segíti ugyanis, ha nem szomorkodva emlékszünk arra, aki nincs már, hanem a vidám pillanatokat elevenítjük fel.

– Mennyit bohóckodott, nagyon vicces kisfiú volt Dávidka, és ez azért fontos, mert a Lacikában is ez a kép marad meg majd róla, nem a tragédia pillanata. Részemről meg például a kreatív zenei pillanataimban tudom megfogni ezt, úgy, hogy dalokat írok az emberi veszteségről. Érdekes módon egy olyan hangnemben, ami kifejezetten vidám hangulatot kölcsönöz a dalnak. Így válik az elengedés egy vidám ünneppé is. A halál, habár fáj, mégis a legnagyobb inspirációs erő, ahonnan a zene táplálkozhat

- árulta el a zenész egy éve ilyenkor a Borsnak.