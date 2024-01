A jövőről beszélt Horváth Éva: "Remélem, nem sokáig tart már ez a kétlaki élet"

Vegyes érzésekkel zárta a 2023-as évet Horváth Éva. A modell összességében elégedett az elmúlt évvel, számtalan jó élménnyel gazdagodott, ám év végén olyan döntést hozott, ami az édesanyák számára mérföldkőnek számít.

„Összességében elégedett vagyok”

– Olyan átlagosnak mondanám a 2023-as évet. Számomra a legkatasztrofálisabb év mindenképp 2020 volt, amikor a Covid miatt leállt a világ, és börtönben éreztem magam. Ahhoz mérten csodás évünk volt. Persze, utólag visszagondolva, bele lehetett volna sűríteni több mindent. De összességében elégedett vagyok – summázta a kétgyermekes anyuka, akinek történt egy fontos változás az életében nemrég.

Horváth Éva: Öt év után vége

A két fiamat, Kristófot és Alexet összesen öt évig szoptattam, idén azonban a kicsit is leválasztottam.

– Tulajdonképpen az élet megoldotta: egy forgatás miatt két hetet külön töltöttünk, és mikor újra találkoztunk, már nem is igazán érdekelte. Párszor szóba hozta, ilyenkor azt mondtuk, hogy „beteg most a cici”, aztán nem forszírozta tovább. Kristóffal ez sokkal nehezebb volt, ő sokáig sírva követelte volna. A hasonló cipőben járó anyukáknak azért azt tudom mondani, hogy 1-2 hét alatt leszoknak a gyerekek a „cuccról” – fogalmazott nevetve a dögös sztármami, aki sosem kezelte tabutémaként a szoptatást. Nagyobb fiát, a mostanra hatéves Kristófot három évig, a kis Alexet pedig két évig szoptatta, s nem csak a négy fal között . Több fotót is megosztott, amin a tengerparton vagy más nyilvános helyen táplálja a babáját. Egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy szerencsére annyi anyateje van, hogy egy falunyi gyermeket is jóllakatna vele. Különleges kötődésként tekintett rá, de elárulta, egy kis könnyebbséget is jelent neki, hogy lezárult ez az időszak.

Végleg hazaköltözne

Horváth Éva a Borsnak azt is elárulta, hogy bár nem igazán szokott újévi fogadalmat tenni, most megfogalmazódott benne egy vágy:

– 2024-ben szeretném megtanulni az indonéz nyelvet, ha már az év nagy részében itt élünk. Alex már tanult néhány szót a bébiszittertől, és Kristóf is tanulja az iskolában, szóval itt az ideje, hogy végre én is elsajátítsam! – fogalmazott Éva, majd elárulta:

– Közben pedig egy kicsit titkon remélem, hogy nem sokáig tart már ez a kétlaki élet Indonézia és Magyarország között. Sok ez a hét óra eltolódás: mikor hazajövünk, szinte egy hét kell, hogy átálljuk, aztán már utazunk is vissza. Én már vágynék haza.

Furcsa ajándék

A babona szerint, amit az új év első napján csinálunk, az vár ránk egész évben. Ezek szerint Horváth Éva kihívta a sorsot maga ellen, ugyanis takarítással, felmosással kezdte az újévet!

A modell, műsorvezető a Borsnak elárulta, idén szokatlan tétel szerepelt az ajándéklistáján:

– A bizarr ajándékok kategóriájába tartozik, de karácsonyra egy szuper felmosószettet rendeltem. Eddig is szerettem felmosni, főleg, mert egy csodás illatú szerrel tettem. De most még csodásabb – vallotta be a családanya, aki nem tart attól, hogy a babona szerint emiatt sok takarítás vár rá, hiszen két gyermek mellett amúgy is mindennapos a mosás, porszívózás.