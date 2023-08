Horváth Éva a szoptatásról: Szeretném, ha Alex leszokna a ciciről

Horváth Éva a hot! magazinnak elmondta, hogy remekül érezte magát kint, mégis hazahúzta a szíve a magyar földre, így rövid időre ismét Magyarországra látogatott gyermekeivel. Azonban az iskola kezdetével a modell és családja hamarosan visszatér az egzotikus szigetre.

A modell idehaza is talál gyönyörű tájakat (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

hot!: Májusban érkeztél meg a családoddal Magyarországra azzal a céllal, hogy a nyarat itthon töltitek. Mikor tervezel visszamenni Balira?

Horváth Éva: Hamarosan! A párom és a nagyobbik fiam, Kristóf már visszamentek, mert neki elkezdődött kint az iskola. Nekem van még egy kis teendőm itthon, ezért Alexszel kicsit tovább maradtunk. Ha minden jól megy, akkor a napokban indulunk.

hot!: Hogyan éled meg azt, hogy napokat töltesz ilyen távol a nagyfiadtól és a párodtól?

Horváth Éva: Az internetnek köszönhetően ez szerencsére nem vészes. Sokat beszélünk videóhíváson keresztül, ezért olyan, mintha velem lennének. Így kibírható ez a pár nap vagy maximum egy hét távollét. A nagyszülőkkel egy fokkal nehezebb tartani a kapcsolatot kintről, mert ők akár több hónapig nem látják a gyerekeket. Sokat mutatjuk őket a fiúknak, hogy emlékezzenek rájuk, így amikor jövünk haza, a gyerekek mindig várják, hogy végre találkozzanak a nagyiékkal. A távolság ellenére is sikerült szoros kapcsolatot kialakítani a családdal.

hot!: Mennyire sűrűek a napjaid, amikor itthon vagy?

Horváth Éva: Mindig van nálunk ilyenkor valaki, ezért olyan vagyok, mint egy mosómedve meg egy takarítónő!

Folyamatosan takarítok, szerintem napi négyszer porszívózok!

Alex úgy eszik, hogy közben dobálja szét az ételt, ezért erre kifejezetten szükség van. A vendégeknek meg persze magunknak is főzök, folyton mosok, szóval nem unatkozom.

A modellt mindig hazahúzza a szíve

hot!: Többször mondtad, hogy amikor kint vagy, honvágyad van. Amikor huzamosabb ideig itthon vagy, előfordul, hogy hiányzik Bali?

Horváth Éva: Még nem igazán alakult ki ez bennem. A gyökereim itt vannak Magyarországon, ezek ide kötnek. Kristófnak van inkább hiányérzete; imád iskolába járni, ahol nagyon jó barátokat szerzett. Ezért ő már inkább Balihoz kötődik. Nekem viszont mindig hazahúz a szívem.

hot!: Mennyire nehéz a búcsú a családtól, a barátoktól, Magyarországtól?

Éva fantasztikus formában van (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Horváth Éva: Mostanra már hozzászoktunk ehhez, illetve mindig bennem van az, hogy nemsokára jövünk vissza. Kétlaki életet próbálunk kialakítani, de még nem tudom pontosan, hogyan néz majd ki ez a gyakorlatban. Mindenesetre ez a cél. Kristófnak kint az iskola kötött, de legkésőbb karácsonyra biztosan vissza fogunk jönni. Nekem az az igazi, ha itthon vagyunk, míg a páromnak inkább Bali a nyerő. Ezt szeretnénk kiegyensúlyozni, hogy mindenkinek jó legyen.

hot!: Milyen Balin az iskola?

Horváth Éva: Kristóf mindent angolul tanul, mert ez egy nemzetközi suli. A helyi iskolákba valamiért nem járnak külföldiek, ott mindenki balinéz. Odakint kifejezetten odafigyelnek arra, hogy a környezettudatosságra neveljék őket, de azt is észrevettem, hogy sokkal szabadabb a rendszer, mint itthon.

Amikor Kristóf tavaly ötéves lett, és elmondták, hogy most kell elkezdenie az iskolát, először szívrohamot kaptam, hogyan fog ennyi idősen odafigyelni az órákon. Aztán láttam, hogy sokkal kötetlenebb minden; több tanár tanítja őket, nagyon odafigyelnek rájuk, és családias a környezet.

Mostanában van egy kis dilemmám amiatt, hogy elkezdjem-e magyarul tanítani Kristófot, de tartok attól, hogy ezzel csak összezavarnám, ahogy azzal is, ha máshol járna suliba. Ezért úgy tervezzük, hogy végig egy helyen tanul majd.

„Nagyon jellemző kint a szabadság érzése”

hot!: Gyönyörű és egzotikus hely Bali, nem véletlenül nevezik az istenek szigetének. Észrevettél magadon olyat, ami ebben a környezetben megváltozott?

Horváth Éva: Biztosan türelmesebb lettem, ami két fiúhoz kell is nagyon! Nagyon jellemző kint a szabadság érzése, például vannak, akik mezítláb mennek bevásárolni. Nincs az az érzése az embernek, hogy mindenki feszült, és csak hajtják a pénzt.

Nagyon családcentrikusak, számukra teljesen természetes, hogy gondoskodnak az idős családtagjaikról.

Ezek az érzések pedig ránk is hatnak. Azt viszont megjegyezném, hogy van egy dolog, amiben feszültek: a vezetés és a forgalom. Csak előre néznek, simán bevágnak az ember elé.

hot!: Mi volt rád a legnagyobb hatással?

Horváth Éva: Egyértelműen a jóga. Itthon, ebben a pörgésben nem hiszem, hogy időt és energiát szántam volna arra, hogy jógát tanuljak. Kint viszont a környezet abszolút adja magát, ráadásul mindig lehet tanulni valami újat. Már most gondolkodom azon, hogy mibe vágjak majd bele. A meditáció viszont még nem megy, ezért a novemberben induló jógatáborunkban a mesterem tarja majd ezt a részt. Egyébként most már több időm lesz kint, mert Alex itthon elkezdte a bölcsit, és kint is járni fog.

hot!: Nehéz volt a böl­csi­be szoktatás?

Horváth Éva: Nem, ráadásul volt ennek az egész bölcsibe szoktatásnak egy másodlagos célja: szeretném, ha Alex kétévesen most már leszokna a ciciről. Nagyon anyás, egyelőre rajtam kívül senki sem tudja elaltatni, csupán Balin a bébiszitterünk. Emiatt kivitelezhetetlen volt, hogy a nagyszülőknél aludjon vagy hogy a párommal elmenjünk kettesben vacsorázni. Szeretném, ha másnak is menne az altatás, és úgy látom, ez most egész jól halad.

„Azért néha hiányoznak a hazai ízek”

hot!: Említetted, hogy sokat főzöl, ha itthon vagy. Balin miket szoktál főzni, illetve milyenek ott a helyi ételek?

Magyarországon és Balin is jól érzi magát (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Horváth Éva: Valójában bármit tudok főzni, mert szinte minden kapható Balin. Vannak hatalmas bevásárlóközpontok, plázák és közértek. Van olyan hely, ahol nagyobb a választék, mint Magyarországon! A helyi különlegességük az, hogy rizst esznek rizzsel, amit teljesen máshogy készítenek el, mint itthon, de a húslevesüknek is eltérő az íz­vi­lá­ga. Szeretjük a helyi konyhát, vannak mexikói éttermek is, de igazából amit az ember akar, azt megkapja.

Azért néha hiányoznak a hazai ízek, ezért vittünk már ki fűszerpaprikát, illetve amikor jönnek hozzánk vendégek, megkérjük őket, hogy hozzanak nekünk trappista sajtot meg téliszalámit, mert ezeket nem találjuk meg az ottani boltokban.

hot!: Nagy érdeklődésnek örvendett az Évi édenkertje nevű vlogod. Tervezed folytatni?

Horváth Éva: Rengetegen kérdezték, hogy miért hagytuk abba, ezért úgy döntöttünk, hogy újraindítjuk, az első videóban pedig elmagyarázom, hogy korábban miért döntöttünk így. Az embereket nagyon izgatja a balinéz életvitel, hiszen – mint mondtam – teljesen más, mint ami a magyaroknak megszokott. Szerencsére sok anyagunk maradt, amiket az utazásaink során forgattunk, ezeket előbb-utóbb láthatják majd a nézők Évi édenkertjében.