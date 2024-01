Hírek a betegeskedő Lajcsiról: „Ez az első és utolsó születésnapja a rácsok mögött”

Bár volt idő, amikor az sem volt biztos, hogy akár egyetlen napot is rácsok mögött fog tölteni a közműlopásért elítélt Galambos Lajos, most elérkezett a születésnapja, ami szinte biztosan felkerül a trombitaművész életének legrosszabb napjainak listájára. A Büntetés-végrehajtásnak ugyanis nincs külön kidolgozott protokollja arra, hogy a jeles napon figyelmesebbek legyenek egy ünnepelt fegyenccel. Ez persze nem is feltétlen lehet elvárás egy fegyintézettel szemben, hiszen mégse vakációra érkeztek a fogvatartottak.

Galambos Lajos csütörtökön ünnepelte 63. születésnapját Fotó: Markovics Gábor

Nincs szülinapi kedvezmény a rácsok mögött, Galambos Lajosnak sem

A Bors arra volt kíváncsi, hogy Galambos Lajos hogyan éli meg a 63. születésnapját amit a börtönkórház falai között kénytelen tölteni, ezért megkerestük ügyvédjét.

– A fogvatartottak számára nincs semmiféle kedvezmény még egy születésnap kapcsán sem – tájékoztatta lapunkat dr. Csontos Zsolt. – Ha jó előre leszervezik, hogy legyen egy Skype-os videóbeszélgetése vagy épp személyes látogatása, akkor az jó, de ez is esetleges, hiszen nem a rabok döntik el, hogy melyik nap beszélhetnek a szeretteikkel.

Ilyen módon ügyfelem sem kapott semmilyen egyéb kedvezményt a mai napra.

Amikor azt kérdeztük az ügyvédtől, hogy milyen érzés lehet Galambos Lajosnak, hogy életében először börtönben tölti a jeles napot, a jogász így válaszolt:

– Ez volt Lajcsi első és utolsó születésnapja a börtönben.

Testvére várja Galambos Lajos hívását

Kerestük a trombitaművész testvérét is, aki hívásunkkor csak remélte, hogy tud pár szót váltani Lajcsival és fel tudja őt köszönteni a jeles napon.

– Csak annyit tudok mondani, hogy a testvéremnek valóban ma van a születésnapja, de eddig még nem tudtunk beszélni, vagyis nem hívott, hiszen csak ő tud telefonálni nekem én őt nem kereshetem.

Hogy külön látogatást terveztek -e valamelyik gyerekkel, azt nem tudom, de én most nem készültem hozzá.

– A hívását viszont nagyon várom! – fogalmazott szűkszavúan Galambos István.

