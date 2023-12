"Mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál" – Barátnőjének üzen új dalával T. Danny?

A magyar rapszíntér egyik legismertebb alakja, T. Danny bejelentette legújabb albumát, Ezer Nap címmel, amely saját állítása szerint eddigi legjobb alkotása, és amely egy új fejezet is a munkásságában. A premier előtt azonban a rajongók egyre erősebb követelésére megjelentette belőle a sokat mondó No woman no cry dalt, ami csak a YouTube-on fél nap alatt 620 ezres nézettségnél tart. De ahogy ez lenni szokott, az erős cím miatt máris beindultak a találgatások, ezzel üzen barátnőjének T. Danny?

Sokáig titkolta szerelmét T. Danny és Kecskés Enikő Fotó: Bors

Szakított T. Danny és barátnője?

A TV2 két sztárjáról tavaly jelentek meg az első pletykák, miszerint egy párt alkotnak. Néha ugyan szívecskékkel üzentek egymás fotói alatt, feltűnt egy sokatmondó karkötő, de sosem beszélt egyikőjük sem arról valójában, hogy tényleg együtt vannak. Aztán nem sokkal azután, hogy bejelentették a Dancing with the Stars versenyzőit, köztük T. Danny-t, az egyik bulvár platformon már arról beszéltek szakított az énekes és a gyönyörű modell.

De ahogy elindultak a táncos showműsor élő adásai, az Ázsia Expressz szereplője, Kecskés Enikő mindig a helyszínen szurkolt a szerelmének. Igaz, arra nagyon figyeltek, hogy ne készüljön róluk közös fotó, hogy miért, azt senki nem értette. Titkolózásuk azért is furcsa, mert a rapper a szuperprodukció több filmjében is őszintén beszélt arról, hogy életében először szerelmes és ez mennyire jó érzés, de közben félelmetes is. Enikő nevét azonban még a TV2 kamerája előtt sem mondta ki és csak hátulról mutatták meg a lányt. T. Danny parkos koncertjének dokumentumfilmjében, amit bárki megnézhet, ott viszont hatalmas csókban forrnak össze jól felismerhetően Enikővel…

Végül a Dancing döntőjében meggondolták magukat, felvállalták szerelmüket és Hegyes Berciékkel együtt pózolnak.

Szóval azt most nehéz lenne megmondani, hogyan állnak egymással, együtt vannak-e, mert azóta megint nincsenek közös fotók és a modell furcsa videót osztott meg, ahol mással csókolózik. De az énekes új dalának sorai igazán sokatmondóak:

"Mások vagyunk te, meg én,

Mert én megélem a mát,

Nem tudtam az elején,

De megbosszulja magát"