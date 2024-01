Teljes titokban mondta ki a boldogító igent az Exatlon sármos sztárja

A rajongók odáig voltak, amikor kiderült, hogy Esztergályos Patrik és Pap Dorci együtt vannak. A fiatalok már az családalapítást tervezték, ám a kapcsolatuk nem úgy alakult, ahogy azt tervezték és szakítottak.

Esztergályos Patrik megházasodott Fotó: Nemzeti Sport

Ám Esztergályos Patrikra nem sokkal később újra rátalált a szerelem, tavaly februárban pedig már arról beszélt, hogy révbe ért a kedvese mellett. Akkor a sármos sportoló elmondta, hogy előző kapcsolatában óvatlan volt, így nem szeretne annyi mindent megmutatni a magánéletéből, ezért csak annyit árult el, hogy a csinos lány néhány évvel idősebb nála és egy halloweeni buliban találkoztak közös baráti társaságuk révén.

Esztergályos Patrik és kedvesének szerelme határtalan, olyannyira, hogy tavaly ősszel meg is kérte a szerelme kezét egy elképesztően romantikus helyen. A profi párbajtőröző pedig nem várt tovább és legfrissebb Instagram-bejegyzésében már arról számolt be, hogy titokban összeházasodott a menyasszonyával. A boldog pár azóta a már a mézesheteket töltik, nem is akárhol, a gyönyörű Maldív-szigeteken ünneplik meg, hogy férj és feleség lettek. Patrik büszkén mutatta meg a karikagyűrűiket is, illetve homályosan a kedvese is látszik a tengerparton.

Ez az utazás nem csak életünk legszebb útja, kalandja, hanem egyben a nászutunk is kedves feleségemmel!

- írta posztjában Esztergályos Patrik, a rajongók sorra gratulálnak és kívánnak nekik sok boldogságot.