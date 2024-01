"Mi, halandó emberek nem ilyen körökben forgunk" - kommentáradat zúdult Demcsák Zsuzsa luxus nászútja alatt

Ahogyan már megírtuk, egy esküvő után nem is következhet más, mint egy csodás nászút, amit a szerelmesek már nem tartottak annyira titokban, mint a lagzijukat. Zsuzsa és újdonsült férje kedd este a budapesti reptérről jelentkezett be az esti órákban, a műsorvezető pedig Carly and Martina Honeymoon című dalát tette a fotó mellé, nem véletlenül. Akkor indultak el ugyanis a nászútjukra, az úti cél pedig nem volt más, mint a délkelet ázsiai törpeállam, az egzotikus Szingapúr.

Demcsák és lovagja isztambuli átszállással landoltak a mézeshetek helyszínén. Zsuzsa egy kis pihenést követően azonnal bejelentkezett az Instagramon, hogy egy medencéből mutassa meg a követőinek, milyen álomszerű helyre repítette őt szíve választottja.

Demcsák Zsuzsa az egyik leggyönyörűbb hotelben romantikázik Fotó: Instagram

Korábbi cikkünkben megmutattuk, hogy milyen luxus szállodában tölti a mézes heteit Demcsák Zsuzsa, a fényűző körülmények azonban sok rajongónak szemet szúrtak. Elsőként Rubint Réka gratulált a csodálatos helyszínért, majd sok rajongó kifejtette, hogy milyen jó ízlésről árulkodik, hogy ennyire nagyszerű helyet választottak. Megindult a kommentáradat, és mindenki azt kívánja a TV2 sztárjának, hogy legyen nagyon boldog és érezze jól magát.

Nem irigylem senkitől a boldogságot. Nem mindenkinek adatik meg ez a fényűzés. Mi halandó emberek, nem ilyen körökben forgunk, nem találkozunk ennyire vagyonos emberekkel. Neki ez az életútja, legyen nagyon boldog, nem irigylem tőle

- írja az egyik kommentelő.

