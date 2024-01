Fényűző nászút: Ebben a meseszép luxushotelben romantikázik Demcsák Zsuzsa

Két válása után tavaly év végén végre rámosolygott a szerencse Demcsák Zsuzsára. A műsorvezető házassága tavaly szeptemberben ért hivatalosan véget az indiai Krishannal, aki vissza is költözött a hazájába, Zsuzsa viszont nem szomorkodott sokáig.

Demcsák Zsuzsára rátalált a boldogság Fotó: Szabolcs László

Pénz és sárm

Demcsák mindössze pár hónapig erősítette a szingli nők táborát, majd megismert egy rejtélyes, roppant világlátott és tehetős vidéki üzletembert, aki egy csapásra levette őt a lábáról. Az illető, aki korábban sokáig dolgozott külföldön és a média világában is járatos, már tavaly eljegyezte Zsuzsát, karácsony környékén pedig az is kiderült egy bejegyzésből, hogy nem vesztegették az idejüket, már össze is házasodtak!

Demcsák Zsuzsa feleségként köszöntötte az újévet Fotó: Instagram

Mesés mézeshetek

Egy esküvő után nem is következhet más, mint egy csodás nászút, amit a szerelmesek már nem tartottak annyira titokban, mint a lagzijukat. Zsuzsa és újdonsült férje kedd este a budapesti reptérről jelentkezett be az esti órákban, a műsorvezető pedig Carly and Martina Honeymoon című dalát tette a fotó mellé, nem véletlenül. Akkor indultak el ugyanis a nászútjukra, az úti cél pedig nem volt más, mint a délkelet ázsiai törpeállam, az egzotikus Szingapúr.

Demcsák és lovagja isztambuli átszállással landoltak a mézeshetek helyszínén. Zsuzsa egy kis pihenést követően azonnal bejelentkezett az Instagramon, hogy egy medencéből mutassa meg a követőinek, milyen álomszerű helyre repítette őt szíve választottja.

Demcsák Zsuzsa az egyik leggyönyörűbb hotelben romantikázik Fotó: Instagram

Fitneszközpont, étterem és bár - minden, ami csillogás

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a műsorvezető és férje a Marina Bay Sands nevű ötcsillagos szállodakomplexumot választották, ami elképesztően magas, 9,2-es értékeléssel büszkélkedhet az egyik legnépszerűbb szállásfoglaló oldalon.

A korábbi vendégek a tágas és tiszta szobákon kívül a lenyűgöző kilátást is méltatták, valamint azt is kiemelték, hogy a személyzet is roppant barátságos.

Azt is kiszámoltuk, hogy vajon mennyibe kerülhetett Zsuzsáéknak ez a csodás nászút. A kalkulációk alapján egy egyhetes tartózkodás két fő részére deluxe szobában, nagy franciaággyal kicsivel több mint 2 200 000 forintba kerül, de ez az élmény valószínűleg minden pénzt megér a friss házasoknak.