Szinetár Dóra az édesanyjával való kapcsolatáról: „Részesei vagyunk egymás életének”

Egyszerre ünnepelt és ünneplő is Szinetár Dóra, hiszen csodás anyukája mellett a három gyermekével szokott megemlékezni anyák napjáról. Nem is kerítenek túl nagy feneket neki, mert azt vallják: sokkal fontosabb az, hogy az év összes napján figyeljenek egymásra és törődjenek a másikkal.

Nagy az összhang anya-lánya között - Ruha és fotó: Flancos

– Az ajándékozáshoz nem muszáj apropó. Egyébként is meg szoktuk lepni egymást apróságokkal, figyelünk egymás vágyaira.

Természetesen ezúttal is összeülünk egy nagy közös ebédre, megölelgetjük egymást, és szép virágokat is szoktunk adni egymásnak, amiket aztán a közös kertünkbe ültetünk.

De az is előfordul, hogy a gyerekeim meglepnek valami általuk készített meglepetéssel – árulta el a háromgyermekes édesanya.

„Nem kell nagy titkokra gondolnunk”

A nagycsaládos együttélésnek sok előnye van; az egyik az, hogy meg lehet látogatni papucsban a másikat, nagy utazás nélkül.

– Az anyósomék Felsőzsolcán élnek; próbálunk velük is minél gyakrabban találkozni, nem csak ünnepek alkalmával. Ha szabad a hétvége, vagy mi megyünk vagy ők jönnek hozzánk; a lényeg, hogy együtt legyünk. Édesanyám nem terelgetett engem direkt módon, ahhoz túl önfejű vagyok, inkább ösztönösen hiteles mintát adott, amit én is tovább tudok adni (mára már tudatosan is) a saját gyerekeimnek.

Elvárta tőlem az őszinteséget, de cserébe ő is őszintén megosztotta velem az élete történéseit,

így kialakult köztünk egy folyamatos és bensőséges kommunikáció. Őszinteség és odafigyelés a másikra, nem kell nagy titkokra gondolnunk. Máig közvetlen részesei vagyunk egymás életének, mindent megbeszélhetünk, és nem csak udvariasságból hallgatjuk meg a másikat. Édesanyám semmilyen szempontból nem tűnik „idősnek”. Fizikailag és szellemileg is még mindig partner a legtöbb dologban mindannyiunknak – mondta Szinetér Dóra.

Édesanyja még mindig partner a legtöbb dologban - Ruha és fotó: Flancos

„Mindig megtaláltuk a közös hangot”

Hámori Ildikó szerint az ünnepek nem a naptárban vannak, hanem a szívünkben lakoznak.

– Egy működő családban ez így természetes. Szerencsére jó szót és odafigyelést kapok és adok a szürke hétköznapokon is. Dórinak valóban nem adtam sosem tanácsot, annál ön­tör­vé­nyűbb volt már kisgyerekként is, inkább leültem vele beszélgetni. De mindig megtaláltuk a közös hangot. Nekem az már egy ajándék, hogy anya és nagymama lehetek. Látni, ahogy felnő a gyermeked, majd az ő gyermeke is, csodás érzés; semmi másért nem adnám azt a közelséget és szeretetet, amely körülvesz. Folyamatosan bővülünk, hiszen Marci unokám feleségét, Bogit fogadott unokámként szeretem, a hétvégi családi ebédeknél pedig minél többen vagyunk, annál jobb a hangulat – árulta el Ildikó a hot! magazinnak.

Családi színdarab Karinthy Ferenc Dunakanyar című kétszemélyes kamaradarabját vitte színre nemrég Szi­ne­tár Miklós. Elveivel ellentétben ez esetben a lányát rendezi a műben. És hogy teljes legyen a családi kör, a férfi főszerepet Makranczi Zalán, Dóri férje alakítja.