Szívfacsaró gondolatokkal emlékszik balesetének 25. évfordulójára Judy

A Groovehouse sztárja, Judy 25 évvel ezelőtt szenvedett autóbaleset. Az énekesnő Zsoltival és Mikivel éppen egy rádióinterjúra sietett Szolnokra, amikor belerohantak egy teherautóba. A szörnyű események következtében Judy több csontja is eltört, a tüdejét átszúrta az egyik bordája és az arca is komolyan roncsolódott.

25 éve teljesen megváltozott Judy élete / Fotó: Judy

Örökké küzdeni fog saját magáért

Az énekesnő a baleset óta 38 műtéten esett át, egy ponton pedig azt is közölte vele egy orvos, hogy sosem fogja visszakapni a baleset előtti arcát. Judy most egy albumnyi képpel és egy hosszú bejegyzéssel emlékezett meg borzalmas balesetének újabb évfordulójáról. Posztjában azt is kifejtette, hogy mi segítette át az azt követő nehéz időszakban.

− Hogy telik az idő… Akkor ott, azokban a napokban nem láttam, hogy mi lesz velem 25 év múlva.. Ahogy azt sem, hogy mi lesz fél év múlva. Igazság szerint semmit sem láttam, csak egy nagy homály volt előttem. Semmi terv, csak gondolatok. Próbáltam a fájdalmas pillanatokban megtalálni azokat a pozitív gondolatokat, amik egyszer csak előre visznek.. Kerestem a kiutat, a kapaszkodókat. Rájöttem, a kapaszkodó és a kiút ÉN MAGAM VAGYOK! A jövő előttem, a tegnap már mögöttem...

– fogalmazta meg Judy, aki akkor és ott azt is eldöntötte, hogy mindig képes lesz küzdeni saját magáért.

Történetével erőt adna másoknak

Judy elárulta, hogy azért is tartja fontosnak, hogy évről-évre beszéljen erről a témáról, mert sosem tudhatja, hogy kinek van szüksége arra, hogy éppen az ő történetét hallja, amely nagyban a küzdésről és az élni akarásról szól.

−Ugyan számtalan gondolat megfordul ilyenkor az ember fejében, ahogy akkor nekem is… de feladni sokkal NEHEZEBB lett volna. MÉRLEGELTEM… és mindig volt annyi erő bennem, hogy megállíthatatlanná váljak… Tudom, sokan már unják ezt a történetet, de higgyétek el, győzelmet aratni a lehetetlenből, nagy büszkeség, még 25 év távlatából is! Hiszen minden nap van olyan, akinek PONT RÁM VAN SZÜKSÉGE! Aki kéri, hogy nyújtsam a kezem, és akik az én történetemből merítenek erőt

– olvashatjuk tovább a bejegyzésben.

Balesete után lett igazán erős

Az énekesnő azt is kifejtette, hogy a szörnyű eseményeknek köszönhetően lett csak igazán erős és tanulta meg értékelni az életét. Bejegyzését néhány bátorító gondolattal zárta, melyben arra biztatott mindenkit, hogy higgyen és bízzon magában.

− Nem kívánom, hogy éld át, és hogy tapasztald meg, milyen az igazi küzdelem, de tudd, hogy én ettől lettem igazán erős! Kell mindenkinek egy ébresztő, hogy értékeljük az életünket, és hogy merjünk igazán élni! Mert az élet is egy pillanat… Ahogy nekem is egy pillanat döntötte el a sorsom! Nem bánok semmit, és már vissza sem csinálnám, hiszen elképesztő erőt adott, és büszkeséget, hogy most itt tartok, és ÉLEK! Szóval kívánom mindenkinek, hogy higgyen és bízzon határtalanul önmagában, és az előtte álló lehetőségekben, a láthatatlan kezekben, amik ha segítséget nyújtanak, fogadjuk el, hogy képesek legyünk megugrani a lehetetlent! Pár sor most kevés ahhoz, hogy átadjam mindazt, ami akkor megváltoztatta az életem, de a könyvem talán segít mélyebben belelátni, hogy mindezt hogyan lehetséges! Mindenki képes rá!