Ördög Nóri alaposan keresztbe tett Marics Petinek

A Dancing with the Stars utolsó adásában több tánc is várt a finalistákra, többek közt az egyik régi táncukat is újra elő kellett venni mindhármuknak. Természetesen nem maguk a versenyzők választottak, választhattak, hanem a zsűri. Marics Peti és Stana Alexandra párosa alapból tudta: egyetlen táncot nem szeretnének, ez pedig a rumba. "Nem tudnánk mégegyszer ugyanolyan jól eltáncolni" – magyarázta az énekes, de Ördög Nóra mintha ráérzett volna, és jól keresztbe tett nekik, ugyanis pont ennek a produkciónak az újrázására kérte fel őket. Mondanunk sem kell, nem volt őszinte a mosolyuk, amikor meghallották...

Azonban a produkciót látva nem lehetett okuk az aggodalomra, nagyszerűen megugrották az akadályt, a zsűritől csak dicsérő szavakat kaptak. Akár 30 pontos is lehetett volna a tánc, ha kaptak volna pontokat – de természetesen a döntőben már csak a közönség voksa számít, így nincs pontozás.

A rumba után Alexandra meg is könnyezte kicsit a kapott szavakat.