Kiderült a titok! Ezért áll a bál Stana Alexandra és Meggyes Dávid között?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a pletykák szerint válságba került Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata. A profi táncosnő és üzletember kedvese két boldog év után harcol most egymásért, ám egyelőre nem állnak nyerésre. Legalábbis az, hogy Szandi elköltözött Dávidtól, nem jósol túl fényes jövőt a párnak... Ám az még mindig titok, hogy mégis mi okozhatta a mosolyszünetet a szerelmesek között...

Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata válságba került Fotó: Bánkúti Sándor

Hárman párban?

Egyesek harmadik félről pletykálnak, sőt, páran azt is tudni vélik, ki lehet az, aki belerondíthatott a románcba. A Dancing with the Stars öltözőiben ráadásul olyan szóbeszédek is napvilágot láttak, miszerint az üzletember a showműsor próbáin is szemmel tartotta kedvesét, mert attól tarthatott, hogy Marics Peti szemet vethet a barátnőjére. Az, hogy ez jogos félelem volt-e, nem tudjuk, mindenesetre előkerült pár videó, ami okot adhatott Dávidnak a féltékenységre...

Mutatjuk is!

Komoly bajok...

Bár sokan gondolják, hogy Marics Peti és Stana Alexandra túlságosan is közel kerültek egymáshoz, Lénárt Évi jósnő szerint más állhat a háttérben. A parapszichológus ugyanis komolyabb problémákat emleget Dávidék kapcsolatában...

Úgy látom, hogy ez a mosolyszünet Stana Alexandra és Meggyes Dávid között nem Marics Peti miatt van...

− kezdte határozottan Évi, aki tehát nem a féltékenységet, és nem is a "megcsalást" látja a problémának.

− Valójában Szandiék között mindig voltak elnyomott problémák, amelyeket nem sikerült megbeszélni, és inkább besöpörték a szőnyeg alá. Na meg, Dávid már készen állna a családalapításra, de Alexandránál ezt nem látom... Ő még a karrierjére koncentrálna, a gyermekvállalás nála a jövő zenéje – tette hozzá a jósnő, akinek szavait ismét alátámaszthatják Dávidék, hiszen pont a Párharc műsorában hangzott el az, hogy az üzletember mennyire szeretné, ha bővülne a családjuk. Nos, a táncosnő ott sem elragadtatva ettől az ötlettől.