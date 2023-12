Mikes Anna szívecskék kíséretében árulta el, hogyan érez Krausz Gáborral kapcsolatban: „Boldog vagyok!”

Óriási nézettséggel futott a TV2 egyik sztárműsora, a Dancing with the Stars, amely szombaton egy elképesztően izgalmas élő show-val véget ért, az érzelmek azonban még azóta sem csillapodtak.

Mikes Anna és Krausz Gábor nagyon egymásra talált a Dancing with the Starsban Fotó: BS

A DWTS fináléjában Marics Peti és Stana Alexandra, T. Danny és Lissák Laura, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna párosa gyújthatta lángra a táncparkettet a győztes trófeáért, amit végül az utóbbi kettős vihetett haza.

Krausz Gábor és Mikes Anna párosa volt az abszolút kedvenc

Mikes Anna és Krausz Gábor duója már a műsor bejelentése óta elképesztően népszerű volt és szinte azonnal belopták magukat a nézők szívébe. Érthető is, hiszen amellett, hogy mindig izgalmas produkcióval rukkoltak elő, még attól is elolvadt az ember, hogy mindig milyen tisztelettel és szeretettel beszélnek a másikról.

Éppen ezért a rajongók viszonylag gyorsan össze is boronálták őket, és győzelem mellett azért is kitartóan szurkoltak/szurkolnak, hogy kapcsolatuk romantikus vizekre evezzen. A profi táncos most az Instagram-oldalán búcsúzott a műsortól, melyben természetesen Krausz Gábortól sem feledkezett meg.

Mikes Anna alig bírta szavakba önteni a háláját

Anna hosszabb bejegyzését azzal kezdte, hogy Dancing with the Stars összes munkatársának köszönetet mondott, majd a szavazókhoz szólt, akik felé egyszerűen nem bírta kifejezni a háláját.

„Iszonyú hálásak vagyunk Nektek, hogy ennyien bíztatok bennünk a kezdetektől fogva és végig mellettünk voltatok egészen a döntőig! Álmunkban nem gondoltuk volna, hogy Mi fogjuk megnyerni a Dancing With The Stars negyedik évadát! Köszönettel tartozunk Nektek, amiért kedves üzeneteitekkel, kommentjeitekkel és szavazataitokkal a végsőkig támogattatok minket!”

– írta Anna, aki ezt követően a családjának, a barátainak és tanítványainak is megköszönte, hogy türelmesek voltak hozzá az elmúlt hónapokban.

Erre várt mindenki: így búcsúzott Krausz Gábortól

Majd jött, amire mindenki várt: számos szívecske kíséretében érzelmes sorokat intézett táncpartneréhez, Krausz Gáborhoz.

„Köszönöm Neked, hogy az első pillanattól kezdve bíztál bennem, aztán szépen lassan magadban is. Együtt indultunk a kanyargós úton, majd azon vettük észre magunkat, hogy a döntőig táncoltuk magunkat! Nem volt mindig sima az út, mert teli volt akadállyal, de együtt mindig leküzdöttük. Bármire képes vagy, erős lettél és megnyíltál”

– írta Mikes, majd így zárta sorait: