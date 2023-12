Liptai Claudia férje felfedte a titkot: így nem reped meg a bejgli

Közeleg a karácsony, az ajándékok hada, a finom falatok, és persze ami egyetlen ünnepi asztalról sem hiányozhat, a bejgli. Azonban ez a kényes sütemény sok fejfájást okozhat még a legtapasztaltabbaknak is, hiszen a bejgli a sütés során egy óvatlan pillanatban könnyen szétrepedhet. Hétfő reggel a Retro rádióban Bochkor Gáborék is már karácsonyi lázban égtek, és a hagyományokról is szó esett. A műsorvezetők nem mehettek el szó nélkül amellett sem, hogy mi a titka a tökéletes bejglinek.

Komoly fejtörést tud okozni ez a finomság a legtapasztaltabb szakácsoknak is (Fotó: Unsplash)

Pataki Ádám elárulta a titkát

Na de ki is lenne a legalkalmasabb arra, hogy felfedje a karácsonyi sütemény titkát? Bochkor Gáborék nem mást kérdeztek meg erről, mint Liptai Claudia férjét, Pataki Ádámot. A sztárcukrász nem hazudtolta meg magát és élő adásban rántotta le a leplet a tökéletes bejgli receptjéről, ezzel is megkönnyítve, az amúgy is stresszes ünnepi készülődést.

– Én már éltem meg drámát otthon, amikor szétrepedt a bejgli, és abból könnyek lettek – vallotta be Bochkor Gábor, akit a sztárcukrász beavatott a bejglikészítés ezen titkában.

Szerintem a tölteléknél kezdődik! Mert ha túl magas a töltelék nedvesség-tartalma, nyilván a sütés során gőzzé alakul át, és szétrépeszti a bejglit.

Másrészt nem szabad túl szorosan tekerni a bejglit, mert ha túl szorosan tekered, az előbb említett gőzképződésnél szintén szétreped. Harmadrészt sütés előtt közvetlenül, de a második kenés után, vagy ki hogyan keni, meg kell szurkálni egy vékonytűvel a bejglit, hogy a keletkező gőz eltudjon távozni belőle. Nagyjából ezek, amikre figyelni kell, és nem szabad túl tölteni töltelékkel – mondta Pataki Ádám, akinek a kijelentésére a műsorvezető kontrázott rá, hogy van, aki pedig sok töltelékkel szereti.

A feleségének köszönheti kreativitását Pataki Ádám (Fotó: Nagy Zoltán)

Vannak más lehetőségek is?

Mint kiderült, Bochkor Gábor szereti, ha a bejgliben jó sok töltelék van. Ezért kérdezte, hogy lehet-e úgy sütni a bejglit, mint a hurkát.

– Nem lehet átvenni a hurka sütési receptemet a bejglire? Ez úgy néz ki, berakod 60 majd, 100 fokra, húsz-húsz percig, és ezt így folytatom 160, esetleg 180 fokig. Tehát van lassan ideje, mindennek távoznia, aminek távoznia kell, és egyben marad – vázolta fel az ötletét a szakértőnek a műsorvezető.

– Hát a kolbász esetében ez biztos fantasztikus technológia, de a bejglinél kicsit más a történet – válaszolta Pataki Ádám aki nem várt választ kapott. – Dehát a bejgli is kolbász, csak édes – viccelődött Bochkor Gábor.

– Így van, de ebben van élesztő, a kolbászban meg nincs. Az élesztő amikor elkezd 60 fokon megindulni meg 120 fokon, abból tényleg egy amorf hurka lesz, és nem egy szép csigavonalú bejgli – fordította komolyra a szót. Pataki Ádám megígérte a műsorvezetőnek, hogyha a későbbiekben kérdése adódna a bejlgisütéssel kapcsolatban, akkor telefonon bármikor a segítségére lesz.