Liptai Claudia: Kértem, hogy az 50. szülinapomon dolgozhassak

Gondolhatnánk, hogy Liptai Claudia már mindenben kipróbálta magát, nincs olyan feladat, ami újdonságot hozhat az életébe – ám ez távol állna az igazságtól. Az október elején a VIASAT3-on műsorra kerülő Szingli vagy svindli révén olyan élményekkel gazdagodott, amik még számára is újnak bizonyultak. Távol az országtól már forgatott valóságshow-t – sok évvel ezelőtt A sztárok a fejükre estek című produkció Afrikában forgott –, ám a mostani, egy hónapig tartó dubrovniki kaland mégis más volt.

Liptai Claudia ugyan forgatott, de magára is volt ideje Dubrovnikban - Fotó: VIASAT3 / Udvardi Attila / hot! magazin

– De egyébként is úgy vagyok vele, hogy még akkor sem rutinból dolgozom, ha egy megszokott formátum második évadára készülök, hanem izgulok, rákészülök. Ez nem is változik már – árulta el a hot! magazinnak a műsorvezető, aki úgy fogalmazott, hogy iszonyatos kínok között élte meg ezt a néhány hetet. – Természetesen ez csak vicc, valójában parádés volt, a műsor, a stáb és a környezet miatt is. Végig nagyon jól éreztem magam – tette hozzá nevetve.

Liptai Claudia hasznos akar lenni

Claudiának egyetlen szabadnapja sem volt, olykor reggel hétkor kellett kamera előtt állnia, máskor a cselekmény alakulása miatt éjjel kettőkor volt rá szükség – ám mivel imádja ezeket a kiszámíthatatlan pillanatokat, lételeme az improvizáció, ezt nem bánja. „Munkakutyának” érzi magát, olyannak, aki inkább dolgozik, mint hogy ne csináljon semmit. Egy korábbi kérése is ehhez kapcsolódott.

– Egy dolgot kértem a Jóistentől, hogy az ötvenedik szülinapomon dolgozhassak; hasznos akarok lenni, nem semmit tenni – ecsetelte.

Claudiát meglátogatta a forgatások során a férje, Pataki Ádám is - Fotó: Nagy Zoltán

Nos, ez így is alakult. Igaz, a férje, Ádám és a fia, Marci meglátogatták őt a jeles napon.

– Hiányoztak, úgyhogy nagyon örültem, hogy kint együtt ünnepeltük az én születésnapomat és Ádámét is.

De nem maradtak sokáig, összesen négy napot. Többet nem is tudtak volna, hiszen feszített volt a tempó, fárasztó. Amikor Afrikában forgattam, a lányom, Panka még nagyon kicsi volt, féltem, hiszen még hazatelefonálni sem tudunk csak úgy. Most akár naponta hússzor is beszélhetünk, és van egy olyan férjem, aki élvezte, hogy egy hónapig csak a fiával és Pankával lehet.

Marcival még közelebb is kerültek egymáshoz. Jót tett a kapcsolatuknak, hogy Marci nem tudott hozzám szaladni, ha valamire szüksége volt. Érzem, hogy imádják egymást – mesélte.

Naponta többször edzett

A műsorvezető tehát rengeteget dolgozott, de azért ügyelt arra is, hogy egy picit magával is tudjon foglalkozni, feltöltődjön, élvezze a mindennapokat. Úgy érzi, ez is fontos része az életnek.

– Mindenkinek kell, hogy hátralépjen, hogy ne csak anya, feleség legyen – vagy valakinek a valakije –, hanem csak magával foglalkozzon. Már előre elhatároztam, hogy komolyan fogok mozogni, napi szinten többször is kihasználtam, ha akadtak szabad pillanataim. Sokat tornáztam, az interneten fantasztikus gyakorlatok vannak, amikkel formálhatom a karomat, a fenekemet, a hasamat, a combomat. Vittem magammal jógamatracot, és egy óriási teraszon végeztem a gyakorlatokat, ami csodálatos élmény volt – emlékezett.

Szövetséget kötöttek A műsor főszereplője Tápai Andrea, őt akarják meghódítani a férfiak. A forgatások során véd- és dacszövetséget kötöttek Claudiával, aki pedig eleinte előítéletes volt a teletetovált lánnyal szemben. – Aztán elszégyelltem magam: rájöttem, hogy ez a lány nagyon jószívű, sebzett, és vágyik a szerelemre. Egyébként zseniálisan játszik egy hónapon keresztül, és nagyon közel kerültünk egymáshoz.

Van cél Nem véletlenül edzett annyit az elmúlt időszakban Claudia, hiszen szerepet kapott a Hölgyválasz című darabban a Játékszínben, táncos karaktere pedig állóképességet igényel. Az előadás rendezője Szente Vajk, a főbb szerepekben pedig többek között Molnár Andrea, Szerednyey Béla és Kolovratnik Krisztián is feltűnik.